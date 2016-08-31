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Новости

416 Суд Новосибирска приговорил Волкова к штрафу в 30 тысяч рублей

31.08.2016 Теги: волков, новосибирск, суды

Центральный районный суд Новосибирска признал Леонида Волкова виновным в воспрепятсвовании деятельности журналиста и приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей.

Судья квалифицировала действия Волкова по части 1 статьи 144 УК России (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации).

Сам Волков вины не признал, назвав дело политическим.

Напомним, оппозиционера обвиняли по части 3 статье 144 УК (воспрепятствование работе журналиста с применением насилия). Прокуратура просила для Волкова два года условно с испытательным сроком также в два года.

В июле прошлого года журналисты Lifenews снимали избирательный штаб «Парнаса» в Новосибирске. По версии следствия, Волков препятствовал проведению видеосъемки и «применил насилие к репортерам». Журналист Lifenews заявил, что Волков якобы схватил его за руку, мешая записать комментарий Алексея Навального.

В ответ Волков подал в полицию заявление на главу издательского дома News Media и журналиста Lifenews за заведомо ложный донос, однако Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело на основе его заявления.


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