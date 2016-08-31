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Новости

45 Антидопинговые агентства 17 стран призвали WADA к реформам

31.08.2016 Теги: допинг, спорт

Антидопинговые агентства 17 стран призвали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сообщает Би-би-си.

Реформу поддержали Австралия, Австрия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Сингапур, Швейцария, Великобритания,  США и Институт национальных антидопинговых организаций.

Реформа запрещает руководителям WADA занимать высокие должности в других спортивных организациях. Предлагается разделить обязанности руководителей, ввести «ясные санкции для масштабных нарушений антидопинговой системы с сильным сдерживающим эффектом», а также усилить финансирование агентства. 

По мнению лидеров антидопинговых агентств, это поможет восстановить доверие к международному спорту и сделает агентство более независимым.

Помимо этого, они призвали обеспечить безопасность Юлии и ее мужу Виталию Степановым, рассказавшим о допинге в России.

Напомним, 18 июля независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Из документа следует, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась с 2011 по 2015 годы. Как следует из доклада, сотрудники ФСБ подменяли банки с мочой спортсменов, которые принимали допинг на банки с «чистыми» образцами, которые доставлялись в Сочи из Москвы.


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