Новая газета

30 августа — день рождения
обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

537 SWIFT сообщила о новых кибератаках

31.08.2016 Теги: банки, хакеры

Международная межбанковская система SWIFT сообщила о новых хакерских атаках, передает Reuters со ссылкой на письмо клиентам системы.

По информации агентства, кибератаки продолжаются с июня. Некоторые из них были успешными. 

«Клиентское пространство было нарушено, были совершены последовательные попытки отправить поддельные запросы на платежные операции. Это непрерывная, приспосабливающаяся и сложная угроза и она будет сохраняться», — сказано в рассылке SWIFT.

В письме отмечается, что некоторые клиенты, банков потеряли деньги. Однако, не уточняется сумма украденных средств, а также не раскрываются названия банков.

В начале марта этого года власти Бангладеш заявили, что хакеры вывели из ЦБ страны 81 млн долларов. Они получили доступ к банкам через программное обеспечение системы SWIFT. 

В причастности с краже средств следователи заподозрили хакеров из России, Молдавии и Казахстана.


2 комментария

1
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 09:14
выфффсевретинастамнет
Ответить 
1
Виктор Дремов , 31 августа 2016 в 09:31
Норма прибыли при подобных преступлениях может быть бесконечной. И попытки заработать таким образом будут расти. SWIFT должна думать о защите системы и не жалеть на это сил и средств. В независимости от политики...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Обращение кубанских фермеров к Путину
Обращение кубанских фермеров к Путину

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

31 августа
30 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама