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537 SWIFT сообщила о новых кибератаках
Международная межбанковская система SWIFT сообщила о новых хакерских атаках, передает Reuters со ссылкой на письмо клиентам системы.
По информации агентства, кибератаки продолжаются с июня. Некоторые из них были успешными.
«Клиентское пространство было нарушено, были совершены последовательные попытки отправить поддельные запросы на платежные операции. Это непрерывная, приспосабливающаяся и сложная угроза и она будет сохраняться», — сказано в рассылке SWIFT.
В письме отмечается, что некоторые клиенты, банков потеряли деньги. Однако, не уточняется сумма украденных средств, а также не раскрываются названия банков.
В начале марта этого года власти Бангладеш заявили, что хакеры вывели из ЦБ страны 81 млн долларов. Они получили доступ к банкам через программное обеспечение системы SWIFT.
В причастности с краже средств следователи заподозрили хакеров из России, Молдавии и Казахстана.
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