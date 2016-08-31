Международная межбанковская система SWIFT сообщила о новых хакерских атаках, передает Reuters со ссылкой на письмо клиентам системы.

По информации агентства, кибератаки продолжаются с июня. Некоторые из них были успешными.

«Клиентское пространство было нарушено, были совершены последовательные попытки отправить поддельные запросы на платежные операции. Это непрерывная, приспосабливающаяся и сложная угроза и она будет сохраняться», — сказано в рассылке SWIFT.

В письме отмечается, что некоторые клиенты, банков потеряли деньги. Однако, не уточняется сумма украденных средств, а также не раскрываются названия банков.

В начале марта этого года власти Бангладеш заявили, что хакеры вывели из ЦБ страны 81 млн долларов. Они получили доступ к банкам через программное обеспечение системы SWIFT.

В причастности с краже средств следователи заподозрили хакеров из России, Молдавии и Казахстана.