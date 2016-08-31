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Новости

474 «Коммерсант» узнал об отказе ЦИК публиковать счета кандидатов

31.08.2016 Теги: выборы, кандидаты, цик

Центризбирком не будет выкладывать в открытый доступ данные о счетах кандидатов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что это связано с расхождениями в банковских счетах кандидатов, которые появились после проверки, проведенной с помощью Центробанка.

«Мы решили не травмировать людей таким количеством недостоверных данных», — сказал источник. 

При этом ЦИК опубликовал информацию о недостоверных сведениях, которые были выявлены в депутатских декларациях о доходах, собственности и ценных бумагах.

«Получается некоторое неравенство. Кто-то все свои счета, включая нулевые, засветил, а кто-то ничего не указал и не понес санкций», — цитирует собеседника «Коммерсант».

Издание напоминает, что с текущего года счета кандидатов проверяют по-новому. 

«Теперь проверяют счета не только там, где указали сами кандидаты, но и в других кредитных организациях», — говорит источник в ЦИКе.

Запросы ЦБ были отправлены более 800 кредитным организациям.


1 комментарий

0
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 09:04
и правильно ...что ж еще делать - если количество нулей на счетах не умещается ни в голове , ни в стандартной строке публикации ?!
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