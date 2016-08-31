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474 «Коммерсант» узнал об отказе ЦИК публиковать счета кандидатов
Центризбирком не будет выкладывать в открытый доступ данные о счетах кандидатов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.
Собеседник издания рассказал, что это связано с расхождениями в банковских счетах кандидатов, которые появились после проверки, проведенной с помощью Центробанка.
«Мы решили не травмировать людей таким количеством недостоверных данных», — сказал источник.
При этом ЦИК опубликовал информацию о недостоверных сведениях, которые были выявлены в депутатских декларациях о доходах, собственности и ценных бумагах.
«Получается некоторое неравенство. Кто-то все свои счета, включая нулевые, засветил, а кто-то ничего не указал и не понес санкций», — цитирует собеседника «Коммерсант».
Издание напоминает, что с текущего года счета кандидатов проверяют по-новому.
«Теперь проверяют счета не только там, где указали сами кандидаты, но и в других кредитных организациях», — говорит источник в ЦИКе.
Запросы ЦБ были отправлены более 800 кредитным организациям.
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