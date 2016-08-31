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Новости

244 Путин поддержал введение приоритета зарплат перед другими выплатами

31.08.2016 Теги: зарплаты, минфин, налоги, путин

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести приоритет зарплаты перед другими выплатами. Автором идеи выступил председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

На встрече с Путиным Шмаков предложил внести в Гражданский кодекс положение, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, в том числе взносами в социальные фонды и налогами. По его словам, во время разработки и согласования этих поправок могут возникнуть сложности.

«Не все будут, я так думаю, рады этому процессу, в частности, конечно, Минфин, который заботится в первую очередь о бюджете, а не о выплате заработной платы. Думаю, что мы будем встречать их сопротивление, тем не менее все‑таки это заработная плата, а возможность людей жить и получать за работу — это важно», — приводит слова Шмакова пресс-служба Кремля.

Президент поддержал предложение, назвав его обоснованным.

«Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности. Поэтому подумать над этим тоже можно и нужно, и этот компромисс, о котором вы сказали, надо поискать», — сказал Владимир Путин.

Результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что 42% российских семей заявили об ухудшении своего финансового положения за последний год.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в мае этого года сократились на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.


2 комментария

0
Максим Инь , 31 августа 2016 в 09:43
Красиво, конечно, но на сколько ноль не умножай, он останется нулем.
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0
Grahor Rootless , 31 августа 2016 в 09:46
Ну да ну да. Зарплаты - выплаты в первую очередь... Банки взовьются до небес и получить кредиты станет еще сложнее - даже если на попятную не пойдут.

Про налоговую я вообще молчу. :)
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