Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести приоритет зарплаты перед другими выплатами. Автором идеи выступил председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

На встрече с Путиным Шмаков предложил внести в Гражданский кодекс положение, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, в том числе взносами в социальные фонды и налогами. По его словам, во время разработки и согласования этих поправок могут возникнуть сложности.

«Не все будут, я так думаю, рады этому процессу, в частности, конечно, Минфин, который заботится в первую очередь о бюджете, а не о выплате заработной платы. Думаю, что мы будем встречать их сопротивление, тем не менее все‑таки это заработная плата, а возможность людей жить и получать за работу — это важно», — приводит слова Шмакова пресс-служба Кремля.

Президент поддержал предложение, назвав его обоснованным.

«Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности. Поэтому подумать над этим тоже можно и нужно, и этот компромисс, о котором вы сказали, надо поискать», — сказал Владимир Путин.

Результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что 42% российских семей заявили об ухудшении своего финансового положения за последний год.

По данным Росстата, реальные доходы россиян в мае этого года сократились на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.