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244 Путин поддержал введение приоритета зарплат перед другими выплатами
Президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести приоритет зарплаты перед другими выплатами. Автором идеи выступил председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.
На встрече с Путиным Шмаков предложил внести в Гражданский кодекс положение, что заработная плата имеет приоритет перед другими обязательными платежами, в том числе взносами в социальные фонды и налогами. По его словам, во время разработки и согласования этих поправок могут возникнуть сложности.
«Не все будут, я так думаю, рады этому процессу, в частности, конечно, Минфин, который заботится в первую очередь о бюджете, а не о выплате заработной платы. Думаю, что мы будем встречать их сопротивление, тем не менее все‑таки это заработная плата, а возможность людей жить и получать за работу — это важно», — приводит слова Шмакова пресс-служба Кремля.
Президент поддержал предложение, назвав его обоснованным.
«Сама по себе идея мне кажется обоснованной, особенно сегодня, когда у нас еще не преодолены все экономические трудности. Поэтому подумать над этим тоже можно и нужно, и этот компромисс, о котором вы сказали, надо поискать», — сказал Владимир Путин.
Результаты опроса ВЦИОМ свидетельствуют, что 42% российских семей заявили об ухудшении своего финансового положения за последний год.
По данным Росстата, реальные доходы россиян в мае этого года сократились на 5,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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