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Новости

3365 Дочь президента Узбекистана поблагодарила за «помогающие исцелению» ее отца пожелания

31.08.2016 Теги: президент, узбекистан

Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева в своем инстаграм поздравила жителей страны с Днем независимости и поблагодарила за поддержку.

«Я также хотела воспользоваться этой возможностью и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое!» — написала она.

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Накануне, по информации СМИ, в стране отменили официальные мероприятия по случаю Дня независимости. Однако позже власти Узбекистана рассказали, что празднования пройдут в сокращенном формате.

Напомним, в понедельник, 29 августа дочь президента Узбекистана сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации.

В этот же день портал Fergana News со ссылкой на неназванный источник написал, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В аппарате президента данную информацию опровергли.


2 комментария

5
Oleg Verkhoturov , 31 августа 2016 в 10:23
Можно по разному относиться к Каримову, но одно бесспорно - он никогда не нападал на соседние страны (заведомо более слабые в военном отношении) и не пытался строить "узбекский мир" на территориях сопредельных государств, населенных этническими узбеками.
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0
Otto Traumer , 31 августа 2016 в 11:28
Президент Шредингера?
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