Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева в своем инстаграм поздравила жителей страны с Днем независимости и поблагодарила за поддержку.

«Я также хотела воспользоваться этой возможностью и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое!» — написала она.

Накануне, по информации СМИ, в стране отменили официальные мероприятия по случаю Дня независимости. Однако позже власти Узбекистана рассказали, что празднования пройдут в сокращенном формате.

Напомним, в понедельник, 29 августа дочь президента Узбекистана сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации.

В этот же день портал Fergana News со ссылкой на неназванный источник написал, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В аппарате президента данную информацию опровергли.