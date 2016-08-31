Новости
3365 Дочь президента Узбекистана поблагодарила за «помогающие исцелению» ее отца пожелания
Дочь президента Узбекистана Ислама Каримова Лола Каримова-Тилляева в своем инстаграм поздравила жителей страны с Днем независимости и поблагодарила за поддержку.
«Я также хотела воспользоваться этой возможностью и от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое!» — написала она.
Чем грозит Центральной Азии внезапная госпитализация президента Узбекистана
Накануне, по информации СМИ, в стране отменили официальные мероприятия по случаю Дня независимости. Однако позже власти Узбекистана рассказали, что празднования пройдут в сокращенном формате.
Напомним, в понедельник, 29 августа дочь президента Узбекистана сообщила, что Каримов перенес кровоизлияние в мозг и находится в реанимации.
В этот же день портал Fergana News со ссылкой на неназванный источник написал, что в Ташкенте на 79 году жизни скончался президент Узбекистана Ислам Каримов. В аппарате президента данную информацию опровергли.
Фото дня
Блог редакции
Шакро, угро и ЧК
Суд снял список «Яблока» с выборов в горсовет Петрозаводска
Счетная палата сообщила о незаконном выводе из России 1,2 трлн рублей
Возвращение ковша
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5602
-
Страшно и злободневно13011
-
Гуковские шахтеры6664
-
В Москве началась избирательная кампания2350
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров22823
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12483
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Не страшно, истина рождается в споре. Мне кажется, что об их...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Обездвиженные. Почему наc убеждают, что смерть четверых детей от дизентерии в инфекционной больнице — это не системность
Да никто ж не спорит , что в России воруют и кто то катается в масле...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?122973
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»83561
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной80576
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
2 комментария