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Новости

1887 Глава МИД Германии назвал сроки возвращения России в G8

31.08.2016 Теги: германия, политика, россия

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Россия должна вернуться в состав G8 уже в следующем году. Об этом он рассказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его мнению, возвращение к формату G8 возможно после существенного прогресса в ситуации в Донбассе и в Сирии. 

«Ключ к возвращению формата G-8 находится в Москве», — сказал министр, добавив, что Россия не может быть исключена «из тесного сотрудничества крупнейших экономик мира».

В апреле нынешнего года Штайнмайер уже высказывался за возвращение России в G8. 

Летом 2014 года лидеры семи держав провели саммит G8 в Брюсселе без участия России. Россию фактически исключили из G8 на фоне украинского кризиса и присоединения Крыма. Российская сторона отреагировала на исключение довольно спокойно, не увидев в решении западных партнеров большой беды.


47 комментариев

9
Grahor Rootless , 31 августа 2016 в 10:36
"Когда рак на горе свистнет".

Конечно, возвращение возможно в любой момент. Но - утром деньги, вечером стулья. Утром, значица, донецк, вечером возвращения. Или можно вечером донецк, утром возвращение. Но донецк вперед!
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-14
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:47
кажется до шестерок G7 доперло, что из клуба ведущих экономик они исключили себя, а не Россию.
А себе оставили небольшой загончик баранов, с заокеанским волчищем в качестве распорядителя.
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5
Владимир Василенко , 31 августа 2016 в 11:05
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:47
Хвастуны когда хвастаются впустую всегда глупо выглядят
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8
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 11:06
Бриллиантовый.вы наш.Поведайте в чем "ведущесть" экономики Московии?
Ответить 
5
Владимир Василенко , 31 августа 2016 в 11:15
А вы разве не в курсе, что самые богатые в мире виолончелисты это в России?
Ответить 
2
Николай Ш , 31 августа 2016 в 11:30
АЛЕКСЕЙ НЕВАЖНО(КИЕВ) , 31 августа 2016 в 11:06
Бриллиантовый.вы наш.Поведайте в чем "ведущесть" экономики Московии?
_________
?! А что у Вас есть сомнения какие-то?! Вы вообще в курсе, что Россия сегодня самая мощная сырьевая сверхдержава, а вас е эти остальные США, ЕС, и всякие Японии с Кореями - всего лишь ее аграрные и технологические придатки?!
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0
Николай Ш , 31 августа 2016 в 11:42
Уважаемый модератор!
Дубль выскочил случайно, если можно - удалите, пожалуйста.
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6
Viacheslav N , 31 августа 2016 в 11:09
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:47
...кажется до шестерок G7 доперло
- Даже до шестерок путина уже давно доперло, что дядя просто шулер и за слова свои в принципе не отвечает.
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6
Проходящий Мимо , 31 августа 2016 в 10:48
Крымску волость вернете Украине - тогда вэлком ту G8.
А Донецк можете себе оставить, впрочем Севастополь тоже можете не возвращать. Идет?
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8
A H , 31 августа 2016 в 10:52
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:47
----------------------
Гегелевский Диамант - вы (удалено модератором)? Шесть ведущих экономик мира испугались бензоколонки со ржавым ЯО?
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-13
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:59
Скорей (удалено модератором) это вы, если не замечаете изменения, которые происходят в мире.

Ну во первых, возвращаться плохая примета. Во вторых, я просто не представляю о чём с ними можно говорить и договариваться, "бисер перед свиньями метать"? В третьих, в каком бы цифровом формате они не собирались всё равно получается сша и шестёрки. В четвёртых, лишний раз с подонком (сша) за один стол садится желания нет. И последнее, как грится,померла так померла.
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4
A H , 31 августа 2016 в 11:01
Упс, что за слог...... Модератор таких умников "любит". Недолго вам осталось.
Ответить 
9
Konst Konst , 31 августа 2016 в 11:01
Как там в Савушкина? Бананы зацвели?
Ответить 
8
Viacheslav N , 31 августа 2016 в 11:06
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:59
....я просто не представляю о чём с ними можно говорить и договариваться, "бисер перед свиньями метать"
- А свиньи, сорри, это цивилизованный мир? Как же тогда назвать гопника из кремля?
Ответить 
4
Oleg Verkhoturov , 31 августа 2016 в 11:08
Отвечу ВАШИМ слогом, дружище! Чувачок, ВЫ ошибЛИСЬ адресом - ВАМ на какую-нибудь Русвесну или подобные грязные ресурсы... ))
От модератора: Поправки прописными буквами внесены модератором.
Ответить 
5
Vladimir -Kiev , 31 августа 2016 в 11:09
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:59
" лишний раз с подонком (сша) за один стол садится желания нет"
------
Так будьте последовательными, выкиньте все штатовское, что у вас есть, начиная с компа и мобилки. Пользуйтесь отечественным - интересно будет посмотреть на результат.
Ответить 
3
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 11:12
Бриллиант.А что вы думаете о том.что все нормальные страны и политики именно такими.кроме того грабителями и убийцами считают Московию?
Ответить 
3
A H , 31 августа 2016 в 11:14
Ув, Алексей. Игнорьте этот кусок углерода.
Ответить 
2
Николай Ш , 31 августа 2016 в 11:36
Гегелевский Диамант , 31 августа 2016 в 10:59
В четвёртых, лишний раз с подонком (сша) за один стол садится желания нет.
____
Это Вы про знаменитый австралийский завтрак? Но Вы точно уверены, что именно со США за один стол никто не захотел садиться?
Ответить 
-6
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:08
"Крымску волость вернете Украине - тогда вэлком ту G8."

По его мнению (Штанмайера - прим.), возвращение к формату G8 возможно после существенного прогресса в ситуации в Донбассе и в Сирии.
Так где Крым? На Донбассе или в Сирии?

"А Донецк можете себе оставить"

Так Крiм це Украина, а Севастополь и Донецк не це Украина? А Луганск Вам нужен или нет?
Ответить 
4
A H , 31 августа 2016 в 11:13
Луганск - нет. Там пустыня.
Промышленности уже нет.
Пилится на металл и вывозится в Россию всё, включая вагоны, рельсы, опоры ЛЭП.
Ответить 
-4
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:19
А если все разрушить в Крыме, может он тоже вам станет не нужен?
Ответить 
5
A H , 31 августа 2016 в 11:22
Вопрос интересный. Там насколько известно, по полной выкачивается артезианская вода для полива. Что в ближайшем будущем может привести к засолению почв и экологической катастрофе со всеми вытекающими последствиями.
Рис, например, в Крыму уже второй год не садят. Мелочь, но показательно.
Ответить 
-4
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:35
Вот именно! Так, может, после катастрофы, ну его нафиг?
Ответить 
1
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 11:14
И еще Краснодарский край,часть белгородской и Курской областей.
Ответить 
-5
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:20
Да у вас же сильнейшая сухопутная армия в Европе. Не вижу никаких проблем.
Ответить 
2
A H , 31 августа 2016 в 11:27
Зачем армия ? Почитайте Сун-Цзы. Сражения нужно выигрывать не задействуя войска.
Ответить 
-3
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:39
Тоже верно. Может, эти края когда-нибудь и проведут референдум по историческому воссоединению, но пока они морально не готовы вступить в такую правовую и демократическую европейскую страну, как Украина.
Ответить 
0
A H , 31 августа 2016 в 11:41
О Кубани и Белгороде вопрос не стоит пока. Зачем нам еще пару миллионов ватанов ?
Ответить 
1
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 11:34
речь вообще-то идет не о сроках ( как возвращения в Ж8 , так и о снятии санкций за военную агрессию к Украине и оккупацию Крыма) - а причинно-следственной связи и хронологической последовательности событий , возможно - имеющих возможность состояться ...
Ответить 
8
Дмитрий Кузьмин , 31 августа 2016 в 10:40
Ни какого вам возвращения в G8 больше никогда... Не мечтайте..
РФ держит на границе с Украиной 100 000 группировку войск и продолжает ее наращивать. Ведется активная разведка при помощи беспилотиков. На оккупированной территории Донбасса около 700 танков. Продолжает наращиваться группировка в аннексированном Крыму. Перебрасываются части ВДВ..
Очень РФ нужен сухопутный коридор в аннексированный Крым. То есть захват Мариуполя важная задача.
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10
A H , 31 августа 2016 в 10:54
На Минске -2 Путину было прямо заявлено :шаг в сторону Мариуполя - Россия без СВИФТА. Поэтому сухопутный коридор в Крым - это мечты, мечты, мечты...
Ответить 
2
Oleg Verkhoturov , 31 августа 2016 в 11:01
Думаю, что для 86% "коридор" важнее. Перед выборами Самый Главный может учудить что угодно и даже СВИФТом пожертвовать. ))
Ответить 
4
Oleg Verkhoturov , 31 августа 2016 в 10:57
Зачем России G8? У них же БРИКСы-ШОСы разные есть. ))
Ответить 
-4
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:15
Что, на Ваш взгляд, эффекивнее - G7 или G20?
Ответить 
1
Oleg Verkhoturov , 31 августа 2016 в 11:23
Лига наций. ))
Ответить 
-3
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:33
Тогда понятно.
Ответить 
2
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 11:34
Г-2 с Северной Кореей ...
Ответить 
-2
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:41
Ну если Вам так нравится... Дело, конечно, ваше.)
Ответить 
5
Viacheslav N , 31 августа 2016 в 11:02
Очень господин Штайнмайер, лоббируя интересы россии, напоминает небезызвестного канцлера Шредера...Наверное тоже хочет где-нибудь в газпроме поработать под старость
Ответить 
3
Алекс Ковалев , 31 августа 2016 в 11:03
Дмитрий Кузьмин , 31 августа 2016 в 10:40
Захват Мариуполя уже маловероятен. А вот дальнейшая дестабилизация Украины, дискредитация в глазах украинской общественности политики правительства и президента, с целью либо подтолкнуть нынешних к сговорчивости, либо их смены на более сговорчивых, вполне вероятные "хотелки" Кремля.
Ответить 
1
tchistiakov boris , 31 августа 2016 в 11:12
«Ключ к возвращению формата G-8 находится в Москве», а ещё точнее - В КРЫМУ !
Ответить 
3
Сергей Кравченко , 31 августа 2016 в 11:21
Интересное заявление... Могут просто успокаивать пациента перед какой то болезненной процедурой во время его посещения консилиума в Китае. Что бы не сильно дёргался , пилюля может быть горькой. Где то мелькало что ООН может не признать выборы в Госдуму если будет голосовать Крым....
Ответить 
0
tchistiakov boris , 31 августа 2016 в 11:40
конечно, странноватое !
может, штайнмайер ... перепутал? хотел заявить, что: «Ключ к возвращению Кёнигсберга находится в Москве»???
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3
Otto Traumer , 31 августа 2016 в 11:27
-Когда мы вернемся в G8? Два года уже как вылетели...
-Если будете в таком тоне разговаривать - никогда, слышите, НИКОГДА! Вот этим вот, которые вас подогревают, такие вопросы задавайте!
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2
Николай Ш , 31 августа 2016 в 11:34
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Россия должна вернуться в состав G8 уже в следующем году
_____
Штайнмайер что-то знает о здоровье одного нашего всеобщего знакомого, что с такой уверенностью называет сроки?!
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