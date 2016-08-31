Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Россия должна вернуться в состав G8 уже в следующем году. Об этом он рассказал в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

По его мнению, возвращение к формату G8 возможно после существенного прогресса в ситуации в Донбассе и в Сирии.

«Ключ к возвращению формата G-8 находится в Москве», — сказал министр, добавив, что Россия не может быть исключена «из тесного сотрудничества крупнейших экономик мира».

В апреле нынешнего года Штайнмайер уже высказывался за возвращение России в G8.

Летом 2014 года лидеры семи держав провели саммит G8 в Брюсселе без участия России. Россию фактически исключили из G8 на фоне украинского кризиса и присоединения Крыма. Российская сторона отреагировала на исключение довольно спокойно, не увидев в решении западных партнеров большой беды.