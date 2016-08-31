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Новости

1148 На заводе Coca-Cola во Франции нашли 370 кг кокаина

31.08.2016 Теги: наркотики, франция

На заводе компании Coca-Cola, расположенном неподалеку от Марселя, обнаружили около 370 кг кокаина общей стоимостью €50 млн. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на марсельскую прокуратуру.

«Груз с наркотиком был упакован в пластиковые мешки и размещен внутри контейнера поступившего на предприятие из Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали расследование. На данный момент подозреваемых или задержанных нет.

В 2015 году французская таможня обнаружила свыше двух тонн кокаина, находившегося на борту яхты, проходившей мимо Мартиники.

Неделей ранее стало известно, что на проходной завода Coca-Cola на Новооровской улице в Москве произошел взрыв. Причины инцидента неизвестны.


4 комментария

2
Юрий . , 31 августа 2016 в 11:13
Так этож компонент Кока Колы! В чем проблема? Завезли для производства.

"Основные ингредиенты «Кока-Колы» были таковы: три части листьев коки (из этих же листьев в 1859 году Альберт Ниман выделил особый компонент (наркотик) и назвал его кокаином) на одну часть орехов тропического дерева колы."
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2
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 11:30
Ну все. Приплыли. Ща наркоманы побегут за кока-колой, а продаваться она будет людьми в капюшонах с гнусавым голосом: "Слышь, братиш, кайфануть не желаешь?"
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2
Oleg Verkhoturov , 31 августа 2016 в 11:13
Да нормально всё! КОКА-кола же! Ингредиент, наверное. )))
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0
Taras Pupkov , 31 августа 2016 в 11:49
Прикольная статья...
три абзаца - непосредственно про новость о находке с "ингридиентом"
четвертый про изъятие "ингридиента" годичной давности в той же Франции
а пятый про что и к чему????!!!
наверное должна просматриваться "тонкая связь" между новостью про Францию и взрывом на Московском заводе????
если я мимо со "связью", то где еще абзац про вред кока-колы для здоровья (тоже можно было буковок навставлять)?
а если не мимо - тогда где намеки на ущемление "демократии" в России и все отсель вытекающее?
)))))))))))))))))))))))
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