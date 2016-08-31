На заводе компании Coca-Cola, расположенном неподалеку от Марселя, обнаружили около 370 кг кокаина общей стоимостью €50 млн. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на марсельскую прокуратуру.

«Груз с наркотиком был упакован в пластиковые мешки и размещен внутри контейнера поступившего на предприятие из Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы начали расследование. На данный момент подозреваемых или задержанных нет.

В 2015 году французская таможня обнаружила свыше двух тонн кокаина, находившегося на борту яхты, проходившей мимо Мартиники.

Неделей ранее стало известно, что на проходной завода Coca-Cola на Новооровской улице в Москве произошел взрыв. Причины инцидента неизвестны.