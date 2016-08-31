Новости
175 Минфин предложил ввести акциз на сладкие напитки
Министерство финансов предложило ввести акцизы на сладкие напитки в размере пяти рублей за один литр, передает газета «Ведомости».
Акцизы предлагается ввести на напитки с добавлением сахара или каких-либо других подслащивающих и вкусоароматических веществ. Источник издания не уточнил, с каких именно напитков будут взимать акцизы.
Введение дополнительных сборов позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей, а в 2019 году — на 28 млрд рублей.
По мнению президента Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрия Петрова, акциз на сладкие напитки будет губителен для отрасли. Если цена вырастет на 1%, то, отметил он, продажи падут на 1,5%.
Фото дня
Блог редакции
Шакро, угро и ЧК
Суд снял список «Яблока» с выборов в горсовет Петрозаводска
Счетная палата сообщила о незаконном выводе из России 1,2 трлн рублей
Возвращение ковша
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5602
-
Страшно и злободневно13011
-
Гуковские шахтеры6664
-
В Москве началась избирательная кампания2350
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров22823
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12483
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Не страшно, истина рождается в споре. Мне кажется, что об их...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Обездвиженные. Почему наc убеждают, что смерть четверых детей от дизентерии в инфекционной больнице — это не системность
Да никто ж не спорит , что в России воруют и кто то катается в масле...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?122973
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»83561
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной80576
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
4 комментария