Министерство финансов предложило ввести акцизы на сладкие напитки в размере пяти рублей за один литр, передает газета «Ведомости».

Акцизы предлагается ввести на напитки с добавлением сахара или каких-либо других подслащивающих и вкусоароматических веществ. Источник издания не уточнил, с каких именно напитков будут взимать акцизы.

Введение дополнительных сборов позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей, а в 2019 году — на 28 млрд рублей.

По мнению президента Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрия Петрова, акциз на сладкие напитки будет губителен для отрасли. Если цена вырастет на 1%, то, отметил он, продажи падут на 1,5%.