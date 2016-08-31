Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

175 Минфин предложил ввести акциз на сладкие напитки

31.08.2016 Теги: деньги, минфин

Министерство финансов предложило ввести акцизы на сладкие напитки в размере пяти рублей за один литр, передает газета «Ведомости».

Акцизы предлагается ввести на напитки с добавлением сахара или каких-либо других подслащивающих и вкусоароматических веществ. Источник издания не уточнил, с каких именно напитков будут взимать акцизы.

Введение дополнительных сборов позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей, а в 2019 году — на 28 млрд рублей.

По мнению президента Союза производителей безалкогольных напитков Дмитрия Петрова, акциз на сладкие напитки будет губителен для отрасли. Если цена вырастет на 1%, то, отметил он, продажи падут на 1,5%.


4 комментария

0
vlad celler , 31 августа 2016 в 11:39
Какой-то (удалено модератором).. кгхм.. прошу прощения, занимается власть...
Ввели бы уж сразу налог на жизнь в России... Для тех, кто не при власти , конечно...
Ответить 
2
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 11:41
Денег нет,но вы держитесь,всего вам доброго.
Кстати основные потребители сладких напитков дети.
Ответить 
1
Кот Учёный , 31 августа 2016 в 11:43
Не из прибыли же "Роснефти" с "Газпромом" 25 млрд руб брать ?
Пусть обычные граждане заплатят за новые причуды...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Обращение кубанских фермеров к Путину
Обращение кубанских фермеров к Путину

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

31 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама