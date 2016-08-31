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Новости

18 Полиция опровергла голодовку мигрантов в Краснодарском крае

31.08.2016 Теги: голодовка, краснодарский край, мвд

МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о голодовке мигрантов, содержащихся в центре временного содержания в поселке Вардане под Сочи, передает ТАСС.

«Действительно, письмо (о нарушениях в работе спецприемника) такое было. Оно поступило в прокуратуру. Туда приехали на место сотрудники (полиции прокуратуры)... Голодовки не было», — цитирует представителя ведомства Марию Пирогову агентство.

Накануне «Медиазона» со ссылкой на представителя «Южного правозащитного центра» Семена Симонова сообщила, что В центре временного содержания для иностранцев 108 мигрантов объявили голодовку. 

По словам правозащитника, из-за перевода Федеральной миграционной службы в состав МВД появились задержки в процедуре депортации. Мигранты также жаловались на питание и отказ обработать камеры от клопов.

Центр временного содержания для мигрантов открыли в Сочи осенью 2013 года.


1 комментарий

0
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 11:50
.... их уже всех накормили резиновыми дубинками - добавили в полиции ...
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