МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о голодовке мигрантов, содержащихся в центре временного содержания в поселке Вардане под Сочи, передает ТАСС.

«Действительно, письмо (о нарушениях в работе спецприемника) такое было. Оно поступило в прокуратуру. Туда приехали на место сотрудники (полиции прокуратуры)... Голодовки не было», — цитирует представителя ведомства Марию Пирогову агентство.

Накануне «Медиазона» со ссылкой на представителя «Южного правозащитного центра» Семена Симонова сообщила, что В центре временного содержания для иностранцев 108 мигрантов объявили голодовку.

По словам правозащитника, из-за перевода Федеральной миграционной службы в состав МВД появились задержки в процедуре депортации. Мигранты также жаловались на питание и отказ обработать камеры от клопов.

Центр временного содержания для мигрантов открыли в Сочи осенью 2013 года.