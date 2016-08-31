Во время очередного пикета у офиса добывающей компании «Кингкоул» ростовские шахтеры, голодающие вторую неделю, приняли резолюцию, в которой потребовали отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и привлечения к ответственности прокурора города Гуково Валерия Поцелуйко.

«За обман: что якобы работникам «Кингкоула», не получавшим заработную плату полтора года, выплатили задолженность. Мы, жители Гукова, Красного Сулина и Зверева, участники пикета, выражаем недоверие губернатору Ростовской области Голубеву и требуем его отставки», — сообщили «Новой газете» организаторы протеста.

По их словам, на данный момент к голодающим присоединилось еще 107 человек, в итоге сейчас голодают 175 шахтеров и членов их семей. Самая младшая из участниц, ей 20 лет, присоединилась вчера. Резолюция была зарегистрирована в администрации города и отправлена на имя президента Путина и генерального прокурора Чайки.

«Все СМИ пишут и показывают по телевидению, что якобы нам начали выплачивать зарплату, что 222 человека, полностью получили деньги, по триста с чем-то тысяч. Вчера мы на пикете спросили: «Поднимите руки, кто получил задолженность?». Подняли руки два-три человека. Кому двести рублей выплатили, кому три тысячи».

«Президент принимал у себя нашего губернатора Голубева. Там решались вопросы строительства аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года, а про нас ни слова! Сегодня утром были какие-то перечисления одному нашему голодающему. Восемь тысяч. Он вышел из голодовки. Он был настолько истощен, что все эти деньги уйдут на лечение», — настаивают шахтеры.

Тем временем правоохранители продолжают таскать по судам Валерия Дьяконова, местного активиста, бывшего шахтера. Он помогает гуковским работникам в организации протеста. Сегодня у него случился инфаркт. Сейчас он в больнице под конвоем.

Напомним, с 21-го августа обманутые компанией «Кингкоул» шахтеры держат голодовку. Всего пострадавших от невыплаты заработной платы — 2200 человек. По данным «Новой газеты», компания задолжала своим сотрудникам свыше 330 миллионов рублей. Также рабочие каждый день, с 11 до 12 часов, проводят митинг перед администрацией «Кингкоула» в Гуково. В нем ежедневно принимают участие больше двухсот шахтеров.