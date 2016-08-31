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Новости

497 Гуковские шахтеры потребовали отставки губернатора Голубева

31.08.2016 Теги: протесты, ростовская область, шахтеры

Во время очередного пикета у офиса добывающей компании «Кингкоул» ростовские шахтеры, голодающие вторую неделю, приняли резолюцию, в которой потребовали отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева и  привлечения к ответственности прокурора города Гуково Валерия Поцелуйко.

«За обман: что якобы работникам «Кингкоула», не получавшим заработную плату полтора года, выплатили задолженность. Мы, жители Гукова, Красного Сулина и Зверева, участники пикета, выражаем недоверие губернатору Ростовской области Голубеву и требуем его отставки», — сообщили «Новой газете» организаторы протеста.

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По их словам, на данный момент к голодающим присоединилось еще 107 человек, в итоге сейчас голодают 175 шахтеров и членов их семей. Самая младшая из участниц, ей 20 лет, присоединилась вчера. Резолюция была  зарегистрирована в администрации города и отправлена на имя президента Путина и генерального прокурора Чайки.

«Все СМИ пишут и показывают по телевидению, что якобы нам начали выплачивать зарплату, что 222 человека, полностью получили деньги, по триста с чем-то тысяч. Вчера мы на пикете спросили: «Поднимите руки, кто получил задолженность?». Подняли руки два-три человека. Кому двести рублей выплатили, кому три тысячи».

«Президент принимал у себя нашего губернатора Голубева. Там решались вопросы строительства аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года, а про нас ни слова! Сегодня утром были какие-то перечисления одному нашему голодающему. Восемь тысяч. Он вышел из голодовки. Он был настолько истощен, что все эти деньги уйдут на лечение», — настаивают шахтеры.

Тем временем правоохранители продолжают таскать по судам Валерия Дьяконова, местного активиста, бывшего шахтера. Он помогает гуковским работникам в организации  протеста. Сегодня у него случился инфаркт. Сейчас он в больнице под конвоем.

Напомним, с 21-го августа обманутые компанией «Кингкоул» шахтеры держат голодовку. Всего пострадавших от невыплаты заработной платы — 2200 человек. По данным «Новой газеты», компания задолжала своим сотрудникам свыше 330 миллионов рублей. Также рабочие каждый день, с 11 до 12 часов, проводят митинг перед администрацией «Кингкоула» в Гуково. В нем ежедневно принимают участие больше двухсот шахтеров.


8 комментариев

3
Юрий . , 31 августа 2016 в 12:48
«Президент принимал у себя нашего губернатора Голубева. Там решались вопросы строительства аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года, а про нас ни слова!"
---
Вечный фараон Ихтамнет, сказал, что вастамнет.
"Шахтерам и трактористам" Донбасса 100500 "гумконвоев", а вас нет и не будет.
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3
5kopeek FreukenBok , 31 августа 2016 в 13:01
Ооой, в губернаторе, значит, корень зла... Ну...пришлют вам нового губера. Думаете, что жизнь радикально изменится и в лучшую сторону ? И медицина станет качественной и доступной, и профзаболевания станут выявлять и инвалидность оформят ? И местных активистов перестанут по судам таскать ? И на пенсии будете по европам отдыхать ? Нет, понимаете, нет других губернаторов. Вы кругом поглядите - может, не в них причина ?
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5
Елена Курошева , 31 августа 2016 в 13:08
«За обман: что якобы работникам «Кингкоула», не получавшим заработную плату полтора года, выплатили задолженность. Мы, жители Гукова, Красного Сулина и Зверева, участники пикета, выражаем недоверие губернатору Ростовской области Голубеву и требуем его отставки», — сообщили «Новой газете» организаторы протеста...."

Не выплачивая зарплату, их обманывают уже 1,5 года. И они терпели. А теперь что случилось, почему дальше обманывать нельзя?!!!
А не задумываются ли шахтеры над тем, что губернатора президент назначил. Они что, не доверяют президенту?!!! Или хотят на президента оказать давление?!!! Ужас!!!
Может президент такую программу и реализует - чтобы народ на местах с голоду вымер. А они против генеральной линии прут - нахалы!
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5
Оксана Шевченко , 31 августа 2016 в 13:09
Таких же протестующих против произвола в Украине россияне окрестили "майданутыми". С презрением, со злобой. Вот ваши сограждане тоже в беде, повернется ли теперь язык оскорблять и унижать людей?
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3
Елена Курошева , 31 августа 2016 в 13:27
Те же самые шахтеры из Гукова очень сильно против майдана высказывались. И против "пятой колонны", и т.п. Наверное, поэтому они не смогли найти еще год назад правозащитников, которые помогли бы им. Интересно, как они сейчас оценивают свои действия? Как раскачивание лодки? Или как работу на госдеп?! Интересно, когда до них дойдет кто на самом деле им враг?!
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6
Дмитрий Кузьмин , 31 августа 2016 в 13:11
Когда из района Гуково мирные российские Грады били по ВСУ на территории Украины, вы снимали это на видео и ржали. Теперь прошло почти два года.
Получите счет к оплате и распишитесь... Это за ваш ржачь и классные ролики на ютубе.
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0
Юрий Козлов Козлов , 31 августа 2016 в 13:43
Да Ваш губернатор НИКТО и звать его НИКАК !
Спрашивать надо с того, кто их назначает.
Слабо спросить с главного ?
Или опять царь хороший, бояре плохие ?
Мозги то включите в конце концов !
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0
Кот Учёный , 31 августа 2016 в 13:44
"Там решались вопросы строительства аэропорта к чемпионату мира по футболу 2018 года, а про нас ни слова! "
---
Когда финансируют "зрелища", а не "хлеб" - наступает голод.
Этого добиваются ?
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