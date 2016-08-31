Альтернативные соревнования для российских паралимпийцев пройдут 7 сентября в Московской области, передает ТАСС со ссылкой президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина.

«Турнир пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья: базах «Озеро Круглое», «Новогорск», других центрах подготовки», — цитирует Лукина агентство.

По его словам, участие иностранцев в турнире необязательно.

«К тому же их участие затруднено тем, что в эти дни будет проходить Паралимпиада. Так что вряд ли на этом турнире выступят иностранные паралимпийцы, но в последующем мы обязательно проведем с ними встречи», — сказал Лукин.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.

Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.

Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).