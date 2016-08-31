Новости
631 ПКР рассказал детали альтернативных соревнований для паралимпийцев
Альтернативные соревнования для российских паралимпийцев пройдут 7 сентября в Московской области, передает ТАСС со ссылкой президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина.
«Турнир пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья: базах «Озеро Круглое», «Новогорск», других центрах подготовки», — цитирует Лукина агентство.
По его словам, участие иностранцев в турнире необязательно.
«К тому же их участие затруднено тем, что в эти дни будет проходить Паралимпиада. Так что вряд ли на этом турнире выступят иностранные паралимпийцы, но в последующем мы обязательно проведем с ними встречи», — сказал Лукин.
Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.
Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.
Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
Фото дня
Блог редакции
Правительство продлило заморозку пенсий
Это не сибирская язва, это — «сюрприз»
Большая советская википедия
Шакро, угро и ЧК
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5650
-
Страшно и злободневно13081
-
Гуковские шахтеры6702
-
В Москве началась избирательная кампания2372
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров22882
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12489
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Оправдывает фашизм потому что зло оказалось таким привлекательным)) и...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Обездвиженные. Почему наc убеждают, что смерть четверых детей от дизентерии в инфекционной больнице — это не системность
Да никто ж не спорит , что в России воруют и кто то катается в масле...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?123674
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»84048
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной80888
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
12 комментариев