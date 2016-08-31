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Новости

631 ПКР рассказал детали альтернативных соревнований для паралимпийцев

31.08.2016 Теги: паралимпийцы, спорт

Альтернативные соревнования для российских паралимпийцев пройдут 7 сентября в Московской области, передает ТАСС со ссылкой президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимира Лукина.

«Турнир пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья: базах «Озеро Круглое», «Новогорск», других центрах подготовки», — цитирует Лукина агентство.

По его словам, участие иностранцев в турнире необязательно.

«К тому же их участие затруднено тем, что в эти дни будет проходить Паралимпиада. Так что вряд ли на этом турнире выступят иностранные паралимпийцы, но в последующем мы обязательно проведем с ними встречи», — сказал Лукин.

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи.

Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.

Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).


12 комментариев

1
vlad celler , 31 августа 2016 в 12:22
Так в Сочах же обещали провести ?

(набор в инете на массовку зрительскую уже объявлен ? Или проще бюджетников-студентов нагнать...)
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0
Виктор Пономарев , 31 августа 2016 в 12:46
В Сочах было бы намного дороже. Особенно, если бы успевали подготовиться к распилу. А так, скромненько на базах отдыха и других центрах подготовки. Кризис, паньмаешь!
И, всё-таки интересно - сколько это будет стоить.
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2
Владимир Василенко , 31 августа 2016 в 12:33
Ну вот теперь могут в домашней обстановке, спокойно, совершенно не нервничая, принимать допинг столько, сколько его для этого необходимо.
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-2
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 13:11
О Господи, несчастный человек, Вам и инвалиды чем-то насолить успели?
Хотя постойте, а не с Украины ли Вы?
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1
Виктор Отман , 31 августа 2016 в 13:24
Ну вот, теперь все на свете враги - с Украины. Месяц назад были - в Турции, практически всегда - в Европе и США. Сами с собой враждуете. Не надоело?
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6
Nail Timler , 31 августа 2016 в 12:33
"участие иностранцев в турнире необязательно" - вот спасибо, узбогоили.
А то заселят все отели деревень Подмосковья, сожрут всю оптечественную сельхозпродукцию типа картофана, истопчут благоустроенные сельские афтобаны.
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4
Юрий . , 31 августа 2016 в 12:33
Спортозамещение в действии...
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7
Александр Онищенко , 31 августа 2016 в 12:34
Ещё хорошая идея - провести российский чемпионат мира по футболу. Победа гарантирована!
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1
Oleg Verkhoturov , 31 августа 2016 в 12:46
Не факт - зимбабвийцы могут приехать. ))
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0
Виктор Пономарев , 31 августа 2016 в 12:53
И не вернуться на родину...
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0
Владимир Василенко , 31 августа 2016 в 12:56
Не только из Зимбабве. И из Чеченского Каганата тоже
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0
zmey-na-pensii . , 31 августа 2016 в 13:42
вот и чудненько! на следующий год тараканьи бега забабахаем!
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