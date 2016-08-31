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1917 Правительство продлило заморозку пенсий
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2017 год, сообщает Интерфакс.
«Уже предельные лимиты приведены, в них нет трансферта Пенсионному фонду», — цитирует Голодец агентство.
В июле «Ведомости» сообщали, что Минфин поддержал заморозку пенсионных накоплений еще на три года. По оценкам ведомства, в 2016 году замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 млрд рублей. Планируется, что в последующие годы сэкономленная сумма будет равна около 400 миллиардов.
Ранее стало известно, что правительство может еще на год продлить мораторий на формирование накопительной пенсии. Такое предложение было сделано министерством в связи с тем, что в ближайшие годы в бюджете не будет хватать денег на трансферт Пенсионному фонду.
Напомним, в октябре прошлого года вступил в силу закон о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год. Предполагается, что продление моратория на формирование накопительной части пенсии на 2016 год сможет пополнить российский бюджет на 340 млрд рублей.
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