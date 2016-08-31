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Новости

1917 Правительство продлило заморозку пенсий

31.08.2016 Теги: пенсионеры, пенсионный фонд

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2017 год, сообщает Интерфакс.

«Уже предельные лимиты приведены, в них нет трансферта Пенсионному фонду», — цитирует Голодец агентство.

В июле «Ведомости» сообщали, что Минфин поддержал заморозку пенсионных накоплений еще на три года. По оценкам ведомства, в 2016 году замораживание накопительных взносов сэкономило бюджету 344 млрд рублей. Планируется, что в последующие годы сэкономленная сумма будет равна около 400 миллиардов.

Ранее стало известно, что правительство может еще на год продлить мораторий на формирование накопительной пенсии. Такое предложение было сделано министерством в связи с тем, что в ближайшие годы в бюджете не будет хватать денег на трансферт Пенсионному фонду.

Напомним, в октябре прошлого года вступил в силу закон о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год. Предполагается, что продление моратория на формирование накопительной части пенсии на 2016 год сможет пополнить российский бюджет на 340 млрд рублей.


18 комментариев

4
Owod_ RUS , 31 августа 2016 в 12:38
Жду, с какого месяца "заморозят" выплату самих пенсий.
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0
Слесарь Сантехник , 31 августа 2016 в 12:43
Што ж так скромненько? Надо более радикально: Жду с нетерпением, когда начнут утилизацию людей пенсионного возраста? И с какого месяца?
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0
zmey-na-pensii . , 31 августа 2016 в 13:30
с 19 сентября. к выборам 2018 ненадолго отменят для поднятия любви простого народа.
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0
Viacheslav N , 31 августа 2016 в 13:44
Owod_ RUS ,

А ведь вы правы....Но это при том, что выборы на носу. А что будет происходить после - можно только догадываться
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3
Юрий . , 31 августа 2016 в 12:43
В бюджете дыра в 1,5 триллиона, резервного фонда хватит на 6 месяцев, заморозка пенсий продлена, фонд национального благосостояния сокращается, экономика в стагнации, цены выросли на 100%, на Востоке Украины убиты уже тысячи россиян, реальная угроза 3-й мировой, образование, социалка и медицина в ж...

Кремль. Совещание.
- Давайте подумаем, а чего бы еще такого сделать с россиянами, что бы они проснулись?
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3
Дмитрий Кузьмин , 31 августа 2016 в 13:07
Меня куда больше волнует, что за минувшие сутки погиб один военнослужащий ВСУ, чем смерть тысяч ихтамнетов за все время "конфликта" - цена их жизни , это пригорошня придорожной пыли.
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1
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 12:43
ну вот ...а когда я писал - заморозку пенсий продлят - Саркози , Бах и прочие буржуины не просто так себе друзья ,- а за деньги - не верили ...
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5
Доктор Ольга , 31 августа 2016 в 12:46
Замечательно придумано, потому что средства, выделенные из федерального бюджета, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования, пойдут, в частности, на поддержку казачества, которому направят порядка 765 млн рублей. А пенсионеры обойдутся единовременной выплатой по 5 несчастных тысяч рублей. И то не факт, что выплатят. Возможно Медведев пенсионеров подогревает этими обещаниями о выплате перед выборами. Вчера в Липецке он заявил дословно: «Когда говорят, что это как-то не очень правильно и не очень справедливо, я думаю, что это абсолютно справедливо». Вот и вся справедливость партии власти...
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0
Слесарь Сантехник , 31 августа 2016 в 12:55
Точна! Тут мне один владелец "ёлитного санузла" сказал, шо оне всерьёз рассматривают вопрос о снятии ввозных налогов и ндс на все виды бизнес-джетов. Во как.
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1
Нина Щукина , 31 августа 2016 в 12:56
Осталось только полностью отменить пенсию,и трындец. ДОЖИЛИ и ПРИПЛЫЛИ!!!???
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1
Дмитрий Кузьмин , 31 августа 2016 в 13:01
Новости из Вяликай

Путин поддержал введение приоритета зарплат перед другими выплатами
http://www.novayagazeta.ru/new...

Правительство продлило заморозку пенсий
http://www.novayagazeta.ru/new...

:-))))
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2
Grahor Rootless , 31 августа 2016 в 13:19
Добрый Путин и злое правительство...
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1
Кот Учёный , 31 августа 2016 в 13:19
Они экспортные пошлины на вывоз пшеницы сняли вчера (по требованию Ткачёва). Теперь зерно в неограниченном количестве пойдёт за границу, а средства (которые раньше подпитывали бюджет) - в широкие карманы владельцев агрохолдингов ?
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0
tchistiakov boris , 31 августа 2016 в 13:23
... бывают подарки рождественские, а бывают - предвыборные ...
особенно, для любимой поддержки режима - полунищих пенсионеров рф (нафиг им нужна какая-то "федерация", если нужно кормить ВСЁ - от приднестровья и чечни, до ю.осетии и окупированного Крыма !?)
вот и вышло: "зашто баролися - нато инапаролися"
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1
Елена Курошева , 31 августа 2016 в 13:31
Обворовывать пенсионеров становится в РФ популярной традицией. Ждем передач от Соловьева с Киселевым про жадных и беспринципных пенсионеров, которых не жалко...
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0
Сергей Кравченко , 31 августа 2016 в 13:38
Пенсионерам надо держаться!
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