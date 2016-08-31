Власти Турции утвердила 63 чартерных рейса в неделю из России в Анталью, сообщается в твиттере главного управления гражданской авиации страны.

«Разрешение на выполнение 63 чартерных рейсов в неделю из России в Анталью одобрено Главным управлением гражданской авиации Турции», — сказано в заявлении ведомства.

Как рассказал ТАСС начальник главного управления гражданской авиации Турции Аныл Кочер, страна выдает «разрешения на чартерные полеты по мере поступления заявок».

«На данный момент мы дали разрешения двум российским компаниям», — сказал он, пояснив, что речь идет о рейсах из Москвы, Самары, Казани.

Накануне стало известно, что первые чартерные рейсы в Турцию полетят 3 сентября по маршруту Ростов-на-Дону — Анталья и по маршруту Москва — Анталья.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

Напомним, чартерное авиасообщение между Россией и Турцией было прекращено с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24 в районе турецко-сирийской границы.