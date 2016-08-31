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Новости

1820 Россиянам предложили расплачиваться в Турции рублями

31.08.2016 Теги: рубль, турция

Российским туристам предложили расплачиваться в Турции рублями. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкого министра экономики Нихата Зайбекчи.

«Россияне должны платить в Турции рублями», — заявил он.

Свое предложение министр потребностью восстановить туристический потока из России.

Говоря о безопасности туристов на территории Турции, Зайбекчи подчеркнул, что в этом направлении ведется совместная работа с российскими экспертами.

28 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, который был введен с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

Накануне стало известно, что первые чартерные рейсы из Ростова-на-Дону и Москвы отправятся в Турцию 3 сентября.

 


7 комментариев

5
Анатолий Прокопьев , 31 августа 2016 в 14:37
Продавцы Такой курс установят, что легче сбегать в обменник..
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2
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 14:56
Анатолий , а вы знаете , какая маржа в крымских обменниках на обмен валюты ? - не меньше двадцати процентов ... о как !
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0
Andrey Makarov , 31 августа 2016 в 15:19
Это уже, кажется, было в Египте?
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2
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 14:39
печатный станок работает в три смены без выходных ... свеженапечатанные рубли надо куда то девать ...туристы повезут их в Турцию - хорошая многоходовочка ! - а турки предъявят их к обмену на зеленые американские тугрики ... и накрылась многоходовочка ...хотя временная пауза сыграет на руку российскому минфину - если сейчас рустуристы будут тратить рубли по курсу 65 , а турки предъявят - когда курс ( после выборов ) станет 100 , то многоходовочка удастся ...
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2
Мюнхаузен Барон , 31 августа 2016 в 14:48
А в Крыму теперь турецкой лирой будут расплачиваться! Денег-то нет! хахаха!
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-2
Виктор Дремов , 31 августа 2016 в 15:01
Турки такие "наивные" получили деревянные, а тут на зло надо бюджет пополнять, денег не хватает - девальвация, чего только не скажешь для красного словца.
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2
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 15:42
Представляю турецкого торговца,берущего деревянный.... Оспадиэээ...
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