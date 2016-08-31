Российским туристам предложили расплачиваться в Турции рублями. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкого министра экономики Нихата Зайбекчи.

«Россияне должны платить в Турции рублями», — заявил он.

Свое предложение министр потребностью восстановить туристический потока из России.

Говоря о безопасности туристов на территории Турции, Зайбекчи подчеркнул, что в этом направлении ведется совместная работа с российскими экспертами.

28 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией, который был введен с 1 декабря 2015 года, после того, как турецкие истребители уничтожили российский бомбардировщик Су-24.

Накануне стало известно, что первые чартерные рейсы из Ростова-на-Дону и Москвы отправятся в Турцию 3 сентября.