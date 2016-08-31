В 2016 году переиндексации студенческих стипендий не будет. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Такой вопрос не рассматривается, мы идем в рамках нашего бюджета и бюджетного процесса», – сказала Голодец.

В октябре прошлого года бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов обещал, что стипендии проиндексируют на 4% в соответствии с проектом бюджета 2016 года.

Ранее в среду вице-премьер Голодец также сообщила, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2017 год.

Надежда Мироненко