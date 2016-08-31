Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

557 Правительство отказалось переиндексировать стипендии в 2016 году

31.08.2016 Теги: правительство, стипендии

В 2016 году переиндексации студенческих стипендий не будет. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец, передает ТАСС.

«Такой вопрос не рассматривается, мы идем в рамках нашего бюджета и бюджетного процесса», – сказала Голодец.

В октябре прошлого года бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов обещал, что стипендии проиндексируют на 4% в соответствии с проектом бюджета 2016 года.

Ранее в среду вице-премьер Голодец также сообщила, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2017 год.

 

Надежда Мироненко 


4 комментария

3
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 15:04
какие стипендии, какие пенсии и зарплаты! Крымнаш, Донбассмыкормим, Асад тоже того ... да, и санкции ж никто не отменял! а десятки гумконвоев - это что, просто так задарма с Луны приезжают, а, дорогие россияне?!
Ответить 
-4
Бен Джойс , 31 августа 2016 в 15:14
Vini, Вы тут, рассуждаете о стипендиях в РФ, а расскажите о их судьбе (или отмене) в/на Украине?
Ответить 
0
Anton Zuykov , 31 августа 2016 в 15:44
у украины тоже крупнейшие запасы нефти и газа? и она тоже оттяпала чью-то территорию в 21м веке?
Ответить 
0
Виктор Пономарев , 31 августа 2016 в 15:43
Первый вопрос. А, что, на комм. отделениях платят стипендию?
Вопрос второй. А сколько всего бюджетных студентов и какова их стипендия?
Или это секрет?
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Обращение кубанских фермеров к Путину
Обращение кубанских фермеров к Путину

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

31 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама