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557 Правительство отказалось переиндексировать стипендии в 2016 году
В 2016 году переиндексации студенческих стипендий не будет. Об этом заявила вице-премьер правительства России Ольга Голодец, передает ТАСС.
«Такой вопрос не рассматривается, мы идем в рамках нашего бюджета и бюджетного процесса», – сказала Голодец.
В октябре прошлого года бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов обещал, что стипендии проиндексируют на 4% в соответствии с проектом бюджета 2016 года.
Ранее в среду вице-премьер Голодец также сообщила, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2017 год.
Надежда Мироненко
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