Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о создании реестра лиц, уволенных из органов власти по причине утраты доверия «за совершение коррупционных правонарушений». Документ, подготовленный министерством труда России, опубликован на сайте нижней палаты парламента.

О том, что правительство создаст реестр утративших доверие чиновников, стало известно накануне, 24 августа. Сообщалось, что законопроект позволит не допустить на госслужбу людей, которые дискредитировали себя на прежнем месте работы.

Как следует из пояснительной записки к документу, данный реестр планируют размещать на официальном сайте «Федерального портала государственной службы и управленческих кадров» (http://www.gossluzhba.gov.ru). В настоящий момент на этом ресурсе публикуется информация о вакансиях в госорганах, в том числе в судах и органах местного самоуправления.

Под законопроект, следует из документа, попадают работники таможни, военнослужащие, чиновники, сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, а также Следственного комитета и органов внутренних дел.

Порядок включения и исключения сведений из реестра, а также его ведение и размещение будут определяться правительством.

По данным Минтруда России, с 2012 по 2015 год из органов власти в связи с утратой доверия уволили около 1 200 человек, в том числе за несоблюдение антикоррупционных требований и запретов.