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667 Минобороны: в Сирии убили одного из лидеров «Исламского государства»
Министерство обороны России заявило, что в Сирии убит полевой командир «Исламского государства» (организация запрещена в России — ред.) Абу Мухаммад аль-Аднани, которого считают спикером и вторым лицом террористической организации, передает Интерфакс.
Как сообщили в ведомстве, аль-Аднани погиб в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш сирийской провинции Алеппо. В обще сложности было около 40 боевиков ИГ.
При этом представитель Пентагона сообщил Reuters, что авиаудар, целью которого был аль-Аднани, нанесла авиация коалиции под руководством США.
«Мы продолжаем оценивать результаты удара, однако устранение аль-Аднани от боевых действий будет существенным ударом по ИГ», — заявил представитель Минобороны США Питер Кук.
Абу Мухаммад аль-Аднани считался вторым лицом в «Исламском государстве» после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и являлся «официальным представителем по работе со СМИ». Аль-Аднани также был известен своими призывами к осуществлению терактов в Европе и США.
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