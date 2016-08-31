Министерство обороны России заявило, что в Сирии убит полевой командир «Исламского государства» (организация запрещена в России — ред.) Абу Мухаммад аль-Аднани, которого считают спикером и вторым лицом террористической организации, передает Интерфакс.

Как сообщили в ведомстве, аль-Аднани погиб в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш сирийской провинции Алеппо. В обще сложности было около 40 боевиков ИГ.

При этом представитель Пентагона сообщил Reuters, что авиаудар, целью которого был аль-Аднани, нанесла авиация коалиции под руководством США.

«Мы продолжаем оценивать результаты удара, однако устранение аль-Аднани от боевых действий будет существенным ударом по ИГ», — заявил представитель Минобороны США Питер Кук.

Абу Мухаммад аль-Аднани считался вторым лицом в «Исламском государстве» после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и являлся «официальным представителем по работе со СМИ». Аль-Аднани также был известен своими призывами к осуществлению терактов в Европе и США.