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Новости

667 Минобороны: в Сирии убили одного из лидеров «Исламского государства»

31.08.2016 Теги: авиаудары, исламское государство, минобороны

Министерство обороны России заявило, что в Сирии убит полевой командир «Исламского государства» (организация запрещена в России — ред.) Абу Мухаммад аль-Аднани, которого считают спикером и вторым лицом террористической организации, передает Интерфакс.

Как сообщили в ведомстве, аль-Аднани погиб в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш сирийской провинции Алеппо. В обще сложности было около 40 боевиков ИГ.

При этом представитель Пентагона сообщил Reuters, что авиаудар, целью которого был аль-Аднани, нанесла авиация коалиции под руководством США.

 «Мы продолжаем оценивать результаты удара, однако устранение аль-Аднани от боевых действий будет существенным ударом по ИГ», — заявил представитель Минобороны США Питер Кук.

Абу Мухаммад аль-Аднани считался вторым лицом в «Исламском государстве» после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и являлся «официальным представителем по работе со СМИ». Аль-Аднани также был известен своими призывами к осуществлению терактов в Европе и США.


11 комментариев

-7
Анатолий Беднов , 31 августа 2016 в 16:14
Поздравляю с успешно проведенной операцией!
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2
tchistiakov boris , 31 августа 2016 в 16:23
смешно звучит, как - "куратор" подтвердил...
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-5
Виктор Дремов , 31 августа 2016 в 16:24
До того, как в Сирии появились ВКС РФ, американцы и их союзники бомбили ИГ(запрещено в России) и иже с ними целый год, но их территория все увеличивалась и увеличивалась. Даже в докладе Нато о действиях ВКС РФ в Сирии указано, что они, тогда еще за полгода, сделали больше чем вся авиация коалиции.
Да, кстати, где грохнули этого террориста, американцы даже не летали, но в принципе они уже не раз показывали съемки российских бомбардировок, выдавая их за свои.
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1
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 16:35
и не удивительно...Россия применяет ковровые бомбардировки по площадям и кто-то с басмачей - да попадет под бомбу ... ну так примерно - один басмач на тысячу мирных жителей включая женщин и детей ...
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-5
Бен Джойс , 31 августа 2016 в 16:43
Это все кондиционеры.
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0
Maximus Dezimus , 31 августа 2016 в 16:54
Что американцы дураки, что бы выдавать съёмки бомбежек древними бомбами КАБ за свои ?
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2
Николай Камсков , 31 августа 2016 в 16:38
Виктор Дремов , 31 августа 2016 в 16:24
-----
Так что, Reuters пишут неправду? А где они показывали съёмки российских бомбардировок, выдаваемых за свои?
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2
Юрий Литвинов , 31 августа 2016 в 16:35
)) Странно,ликвидировали американцы, а результат на свой счет тянут россияне.
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1
Мюнхаузен Барон , 31 августа 2016 в 16:40
Там этих главарей больше, чем всех чиновников в Москве. И ещё неизвестно, кто из этих двух разных групп хуже для России.
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-6
Бен Джойс , 31 августа 2016 в 16:43
Люди работают.
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1
Owod_ RUS , 31 августа 2016 в 16:48
"Одного из командиров" - а сколько их всего, командиров-то? А сколько вообще действующих членов и примкнувших? Может МО "огласить весь список" - ну, чтобы понять масштаб явления и организации, с которой МО принялось так доблестно бороться? Может, там одних этих командиров человек 700 - а тут гордость всего за одного уничтоженного?
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