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Новости

564 Басманный суд принял к рассмотрению иск Ольги Сечиной к «Новой газете»

31.08.2016 Теги: басманное правосудие, иск, сечин

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск Ольги Сечиной к «Новой газете». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает RNS

«Она успела устранить ряд неточностей в заявлении в срок. Сейчас иск находится на рассмотрении суда», — сообщила представитель суда.

Дату проведения досудебной подготовки по иску в пресс-службе не уточнили.

Ранее Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной, предоставив ей время до 31 августа устранить нарушения, допущенные при составлении искового заявления. В «Новой газете» пока не получили копию искового заявления, поданного Игорем Сечиным.

На этой неделе суд уже принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства, поданный к «Новой газете» главой «Роснефти» Игорем Сечиным . Топ-менеджер «Роснефти» требует признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет «Принцессы Ольги» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.

Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни.

Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить. 

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7 комментариев

2
Сергей Кравченко , 31 августа 2016 в 16:40
Вспомнился анекдот про воробья в навозе.... Сидела б и не чирикала.
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1
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 31 августа 2016 в 17:07
ей бы сидеть, хоть и чирикать, в местах неотдаленных, дак некому досуг..((
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4
Мюнхаузен Барон , 31 августа 2016 в 16:43
Пока самый гуманный российский суд примет решение, материал будет во всех частях интернета. Причем на всяких рутрекерах, куда рука Кремля не в состоянии дотянуться. "Гениальности" Ольги Сечиной можно только позавидовать))
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1
P.S. (PUTNIK SETEVOI) , 31 августа 2016 в 17:03
частная жизнь... она дорогого стоит, а в таких случАях (нуворишей) и весьма дорогого... НО!-
не касайся, смерд, не огласи
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0
tchistiakov boris , 31 августа 2016 в 17:08
принцесса подала ... в надежде, что победителем (при поддержке басмансудa и кэша) будет принц.
она-то без кошелька - никто с девичьей фамилией !
хотя, сейчас, она, может быть, тоже - пехотинец с академическим званием (или ступеньками каких-то "наук" ... по Виктории Токаревой)
ну и жизнь пошла ! у одного собачки в самолёте лают, у другого - принцессса ... парусом вздувается ...
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1
5kopeek FreukenBok , 31 августа 2016 в 17:39
Надеюсь, что НГ сумеет отбиться от нападок . И пусть очень Басманный суд не найдёт к чему придраться.
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0
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 17:51
интересная "мораль" у российских нуворишей - мало нахапать у пенсионеров и учителей - хочется чтобы еще вора считали ангелом с белыми крыльями ...
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