Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск Ольги Сечиной к «Новой газете». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает RNS.

«Она успела устранить ряд неточностей в заявлении в срок. Сейчас иск находится на рассмотрении суда», — сообщила представитель суда.

Дату проведения досудебной подготовки по иску в пресс-службе не уточнили.

Ранее Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной, предоставив ей время до 31 августа устранить нарушения, допущенные при составлении искового заявления. В «Новой газете» пока не получили копию искового заявления, поданного Игорем Сечиным.

На этой неделе суд уже принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства, поданный к «Новой газете» главой «Роснефти» Игорем Сечиным . Топ-менеджер «Роснефти» требует признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет «Принцессы Ольги» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.

Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни.

Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить.