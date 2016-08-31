Новости
564 Басманный суд принял к рассмотрению иск Ольги Сечиной к «Новой газете»
Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск Ольги Сечиной к «Новой газете». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает RNS.
«Она успела устранить ряд неточностей в заявлении в срок. Сейчас иск находится на рассмотрении суда», — сообщила представитель суда.
Дату проведения досудебной подготовки по иску в пресс-службе не уточнили.
Ранее Басманный суд оставил без движения иск Ольги Сечиной, предоставив ей время до 31 августа устранить нарушения, допущенные при составлении искового заявления. В «Новой газете» пока не получили копию искового заявления, поданного Игорем Сечиным.
На этой неделе суд уже принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства, поданный к «Новой газете» главой «Роснефти» Игорем Сечиным . Топ-менеджер «Роснефти» требует признать информацию, содержащуюся в статье «Секрет «Принцессы Ольги» недостоверной, порочащей его честь и достоинство.
Напомним, 15 августа редакция «Новой газеты» получила иск Ольги Сечиной по поводу материала Романа Анина о яхте «St. Princess Olga», опубликованного 1 августа 2016 года. По мнению истца, «Новая газета», автор публикации Роман Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни.
Юристы Сечиной потребовали удалить материал с сайта «Новой газеты», а все номера газеты №83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить.
Секрет «Принцессы Ольги». Как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?
Фото дня
Блог редакции
Правительство продлило заморозку пенсий
Это не сибирская язва, это — «сюрприз»
Большая советская википедия
Шакро, угро и ЧК
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5754
-
Страшно и злободневно13200
-
Гуковские шахтеры6805
-
В Москве началась избирательная кампания2398
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23049
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12494
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Как приятно послушать умную женщину))
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Обездвиженные. Почему наc убеждают, что смерть четверых детей от дизентерии в инфекционной больнице — это не системность
Да никто ж не спорит , что в России воруют и кто то катается в масле...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?124785
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»85070
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной81551
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
7 комментариев