Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил, что не поддерживает введение налогов на продукты питания. Об этом сообщает агентство Москва.

«Мы должны отказать себе в чем? В продуктах питания? Поэтому моя позиция в том, что если денег нет, и мы не можем индексировать зарплаты и пенсии, то фискальную нагрузку, которая бы увеличила стоимость продуктов, сегодня вводить категорически нельзя», — сказал он.

Катасонов добавил, что увеличивать бюджет стоит за счет налога на роскошь и прогрессивной шкалы налогообложения.

Ранее предложение ввести акциз на сладкие напитки было внесено Минфином. Как считают в ведомстве, дополнительные сборы могут увеличить доходы бюджета в 2017 году на 25 млрд рублей.

Кроме того, в феврале министерство предлагало ввести налог на сахар и пальмовое масло.

Надежда Мироненко