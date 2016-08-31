Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

160 В Госдуме выступили против введения акциза на сладкие напитки

31.08.2016 Теги: госдума

Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил, что не поддерживает введение налогов на продукты питания. Об этом сообщает агентство Москва.

«Мы должны отказать себе в чем? В продуктах питания? Поэтому моя позиция в том, что если денег нет, и мы не можем индексировать зарплаты и пенсии, то фискальную нагрузку, которая бы увеличила стоимость продуктов, сегодня вводить категорически нельзя», — сказал он.

Катасонов добавил, что увеличивать бюджет стоит за счет налога на роскошь и прогрессивной шкалы налогообложения.

Ранее предложение ввести акциз на сладкие напитки было внесено Минфином. Как считают в ведомстве, дополнительные сборы могут увеличить доходы бюджета в 2017 году на 25 млрд рублей.

Кроме того, в феврале министерство предлагало ввести налог на сахар и пальмовое масло.

 

Надежда Мироненко 


2 комментария

1
Owod_ RUS , 31 августа 2016 в 16:56
Правильно, лучше ввести акциз на напитки солёные - слёзы народные, например. А то плачут тут, понимаешь, без перерыва - то им зарплату вовремя подавай, то пенсии проиндексируй...
Ответить 
0
Алекс Ковалев , 31 августа 2016 в 17:52
Странный вы Сергей Катасонов! Тут нас убеждали в заботе о здоровье граждан: сладкие напитки вредны, пальмовое масло тоже и нужно ограничить их присутствие на столах и в желудках граждан, а вы их продуктами питания назвали. Теперь придется правительству напрячься и объяснить россиянам, что мясо, куры, яйца вредны для гордого русского духа, не говоря уж о колбасе (чистый яд!), и правительство в неусыпной заботе о гражданах просто обязано ввести налог на эти антипатриотичные продукты. А там и до соли дойдем (белый убийца!), в картошке полно холестерина... Так глядишь 86% и пересядут на "духовную пищу"! Стыдно господин Катасонов, стыдно!
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Обращение кубанских фермеров к Путину
Обращение кубанских фермеров к Путину

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

31 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама