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160 В Госдуме выступили против введения акциза на сладкие напитки
Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов заявил, что не поддерживает введение налогов на продукты питания. Об этом сообщает агентство Москва.
«Мы должны отказать себе в чем? В продуктах питания? Поэтому моя позиция в том, что если денег нет, и мы не можем индексировать зарплаты и пенсии, то фискальную нагрузку, которая бы увеличила стоимость продуктов, сегодня вводить категорически нельзя», — сказал он.
Катасонов добавил, что увеличивать бюджет стоит за счет налога на роскошь и прогрессивной шкалы налогообложения.
Ранее предложение ввести акциз на сладкие напитки было внесено Минфином. Как считают в ведомстве, дополнительные сборы могут увеличить доходы бюджета в 2017 году на 25 млрд рублей.
Кроме того, в феврале министерство предлагало ввести налог на сахар и пальмовое масло.
Надежда Мироненко
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