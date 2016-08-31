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Новости

298 Украина расширила персональные санкции против России

31.08.2016 Теги: россия, санкции, украина

Власти Украины расширили список российских граждан, в отношении которых вводятся персональные санкции. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Степан Кубив, передает РИА Новости.

В санкционный список дополнительно включили 250 граждан и 46 компаний. В общей сложности, ограничительные меры распространяются на 638 физических лиц и 150 компаний из России.

Вице-премьер добавил, что действия украинского правительства направлены на максимальную синхронизацию санкционных списков с европейскими.

Напомним, Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из весной 2014 года из-за присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Затем санкционный список неоднократно дополнялся. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции в отношении руководителей ряда российских СМИ. 

В июле решение о продлении экономических санкций в отношении России принял Совет Евросоюза. Ограничительные меры ЕС будут действовать до 31 января 2017 года.


8 комментариев

-3
Бен Джойс , 31 августа 2016 в 17:15
Визы, Климкин, когда будут визы?
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3
Владимир Василенко , 31 августа 2016 в 17:31
Бен, это вам лучше у Путина спросить. Он лично неоднократно заявлял, а Глазьев с угрозой подтверждал, что если Украина не войдет в Таможенный Союз, то тогда Россия обязательно введет визовый режим. И что же ?????????
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-3
Бен Джойс , 31 августа 2016 в 17:38
Странно, странно, т.е. ваше руководство заявляет что ведет войну с агрессором, даже какие-то санкции объявляет, но стесняется визы ввести. Так вам уже ни ЕЭС и ТС не светит, место одно между, у края.
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1
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 17:48
Бен , ну когда вы уже научитесь набирать видимый текст ?! - ничего разобрать нельзя , какие-то блеклые буквы ..а иногда ж хочется какую-нибудь ерунду почитать , поприкалываться ...
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-2
Николай Остен-Бакен , 31 августа 2016 в 17:30
не понимаю единственного,а смысл в чем? ну не въедет человек. и что ? его в Ютубе посмотришь, Запретят книгу, её в интернете прочитаешь ... ну запретил Кремль посещение Цензор.нет и что? меньше посетителей из России стало? Идиотизм однако... ну Киев запретил книги своих же украинских авторов и фильмы украинских режиссеров снятых в Москве и что ? идиотизм полный с обеих сторон... а еще говорят Украина не Россия)))))
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2
Владимир Василенко , 31 августа 2016 в 17:41
В чем смысл? А в том что, людям которые агрессивно относятся к Украине нечего в ней делать. Ведь вы же в свою квартиру на отдых, или на чашку чая не пустите своего явного врага, правда же. Неужели это так трудно понять. Так поступают все страны мира, в том числе и Россия
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0
Николай Остен-Бакен , 31 августа 2016 в 17:52
"агрессивно относятся к Украине"
__________
Что Это такое? опять путаете "Отечество и Ваше Превосходительство?
Старая история со времен Михаила Евгрфыча Салтыкова-Щедрина
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2
Ирина Черненко , 31 августа 2016 в 17:34
Бен Джойс , 31 августа 2016 в 17:15
Визы, Климкин, когда будут визы?
---------------
А вы то что с этих с украинских виз будете иметь? Заморозку накопительной части пенсий россиянам отменят, медицина, образование наука начнут финансироваться не по остаточному, значит нулевому принципу, а достойно, как было обещано "вашимвсе" еще при первых выборах его президентом? Строительство газопроводов и дорог в дальние и ближние деревни наладят? Деньги на строительство моста через Керченский пролив разворовываться перестанут? Строителям космодрома "Восточный" зарплату наконец-то выплатят?! Более тридцати миллионов россиян выйдут из-за черты крайней бедности, на грани выживания?!!..........
Только, видимо, вам лично, больше свербит сакральное - как там у хохлов, у ненавистных укро-жидо-бандеровцев?! Далеко уйдете с такими "интересами"... ((
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