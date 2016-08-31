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298 Украина расширила персональные санкции против России
Власти Украины расширили список российских граждан, в отношении которых вводятся персональные санкции. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Степан Кубив, передает РИА Новости.
В санкционный список дополнительно включили 250 граждан и 46 компаний. В общей сложности, ограничительные меры распространяются на 638 физических лиц и 150 компаний из России.
Вице-премьер добавил, что действия украинского правительства направлены на максимальную синхронизацию санкционных списков с европейскими.
Напомним, Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из весной 2014 года из-за присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Затем санкционный список неоднократно дополнялся. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции в отношении руководителей ряда российских СМИ.
В июле решение о продлении экономических санкций в отношении России принял Совет Евросоюза. Ограничительные меры ЕС будут действовать до 31 января 2017 года.
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