Власти Украины расширили список российских граждан, в отношении которых вводятся персональные санкции. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Степан Кубив, передает РИА Новости.

В санкционный список дополнительно включили 250 граждан и 46 компаний. В общей сложности, ограничительные меры распространяются на 638 физических лиц и 150 компаний из России.

Вице-премьер добавил, что действия украинского правительства направлены на максимальную синхронизацию санкционных списков с европейскими.

Напомним, Украина ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из весной 2014 года из-за присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Затем санкционный список неоднократно дополнялся. В частности, в мае этого года президент Украины Петр Порошенко ввёл санкции в отношении руководителей ряда российских СМИ.

В июле решение о продлении экономических санкций в отношении России принял Совет Евросоюза. Ограничительные меры ЕС будут действовать до 31 января 2017 года.