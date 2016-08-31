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Новости

591 Медведев рассказал инвалидам про «сложное решение по индексации» пенсий

31.08.2016 Теги: бюджет, кризис, липецк, медведев, обещание, пенсионеры, правительство

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Липецкий областной центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» рассказал о том, как правительство приняло решение заменить индексацию пенсий единовременной выплатой в пять тысяч рублей, уходя, он заметил, как пациенты изучают статью Уголовного кодекса России «Мошенничество. Об этом в среду, 31 августа, пишет «Коммерсант–Черноземье».

Медведев сообщил, что «в правительстве были нелегкие дебаты» по вопросу индексации пенсий и «далеко не все коллеги-министры поддерживали идею дополнительных выплат».

«Но я принял решение, что вторая часть будет. Единовременная индексационная выплата», — пояснил глава правительства, отметив затем, что «нам (правительству, — ред.) пришлось принять сложное решение по индексации».

«Государство должно сделать все, чтобы пенсии были нормальными деньгами для жизни», — заявил глава правительства.

Медведева также напомнил, что за последние годы пенсии выросли в 15 раз. 

«Раньше было тяжелее, но и сейчас нелегко», — сказал он.

По оценке главы правительства, в начале 2017 года на единовременные выплаты по пять тыс. руб. из бюджета будут выделены более 200 млрд руб. Медведев подчеркнул, что выплаты будут начислены «всем автоматически», «никаких дополнительных бумажек не надо носить». 

По окончании обхода центр реабилитации, пишет региональный «Коммерсант», Медведев рассказал журналистам, что в одном из помещений встретил дедушек и бабушек, которые держали в руках «литературу, связанную с уголовным законодательством». По словам премьер-министра, они изучали статью УК РФ «Мошенничество».

Напомним, 23 августа стало известно, что правительство приняло решение заменить вторую индексацию пенсий в 2016 году разовой выплатой в пять тысяч рублей. Деньги российские пенсионеры получат только в начале 2017 года.

Спустя два дня, 25 августа, правительство пообещало, что в 2017 году проведет индексацию пенсий в полном объеме.

По действующему законодательству пенсии в России индексируются с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года. Однако в 2016 году пенсии для неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4% (фактическая инфляция в 2015 году составила 12,9%). Власти обещали рассмотреть возможность дополнительной индексации пенсий россиянам исходя из итогов первого полугодия в экономике.


5 комментариев

1
Сергей Булавский , 31 августа 2016 в 17:35
Сложные решения простых жуликов и воров.
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2
Irina Voloshina , 31 августа 2016 в 17:40
За последние годы пенсии выросли в 15 раз?? Ну я, конечно , совсем не экономист, но объясните мне . Если сейчас пенсия - 15 тыс. рублей, то 5 лет назад она была - 1 тысяча? И пенсионеры худо-бедно жили на эту пенсию? А Медведев учитывает падение рубля, потребительскую корзину и рост цен за последние пару лет , когда говорит о росте пенсии в 15 раз??
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2
Виктор Отман , 31 августа 2016 в 17:45
Вот поэтому липецкие старики и изучали статью УК "Мошенничество".
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2
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 17:41
очень трудно было Медведеву рассказывать про отсутствие денег инвалидам ,- денег ,- потерянных из за санкций , вывезенных в оффшоры , растащенных олигархами на свои дворцы и яхты . потраченных на войну против Украины , отданных бандитам Донбасса и головорезам Асада ... один раз резанул правду-матку - "Денег нет!" - так новый мировой мем - и какой удачный ! - забабахал ! ...а сейчас приходиться юлить ...
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1
Konst Konst , 31 августа 2016 в 17:47
А теперь все вместе:

Президент, Президент, все спешат к тебе.
Наступает момент, поворот в судьбе.
Чтобы Крым не погряз в хаосе и зле,
Стань гарантом для нас мира на земле.

Припев:
Действуй, Путин! - русский Президент.
И затми героев кинолент.
У России сильный аргумент.
Путин, Путин, Путин - Президент!
Путин, Путин, Путин - Президент!

Будет солнце сиять, разгоняя дым,
И счастливым опять станет русский Крым.
Миллионы дверей он открыть готов.
Для детей, матерей, дедов и отцов!

Припев.

Люди «браво!» кричат, пляшут и поют,
В небе звёзды блестят и гремит салют.
Это наш Президент мудро поступил.
Севастополь и Крым присоединил.

Действуй, Путин! - русский Президент
И затми героев кинолент.
У России сильный аргумент.
Путин, Путин, Путин - Президент!
Путин, Путин, Путин - Президент!
Самый лучший в мире Президент!
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