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308 Федеральный суд Швейцарии подтвердил отстранение сборной России от Паралимпиады
Сборную России окончательно отстранили от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, Соответствующее решение принял Федеральный суд Швейцарии, передает Р-Спорт.
Суд отклонил жалобу Паралимпийского комитета России на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).
Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро. Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россия пыталась оспорить решение МПК и спортивного арбитража в швейцарском суде.
Российских паралимпийцев отстранили от соревнований в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи. Глава ПКР Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.
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