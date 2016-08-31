Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

308 Федеральный суд Швейцарии подтвердил отстранение сборной России от Паралимпиады

31.08.2016 Теги: паралимпийцы, спорт, суды

Сборную России окончательно отстранили от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, Соответствующее решение принял Федеральный суд Швейцарии, передает Р-Спорт.

Суд отклонил жалобу Паралимпийского комитета России на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Напомним, 8 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил всю паралимпийскую сборную России от Игр в Рио-де-Жанейро. Позднее CAS отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. Также стало известно, что решение CAS об отстранении паралимпийцев распространяется также на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Россия пыталась оспорить решение МПК и спортивного арбитража в швейцарском суде.

Российских паралимпийцев отстранили от соревнований в связи с фактами, опубликованными в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Согласно данным Макларена, российские паралимпийцы употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе и на Паралимпиаде в Сочи. Глава ПКР Владимир Лукин назвал отстранение сборной политическим решением.

 


4 комментария

1
Сергей Булавский , 31 августа 2016 в 17:42
Осталось пожаловаться в ООН и в "Спортлото"... В "Спортлото" нас точно поддержат!
Ответить 
2
Grahor Rootless , 31 августа 2016 в 17:46
Федеральный суд Швейцарии рассматривает спортивные дела только проверяя, следовал ли CAS процедурам, а не суть дела. За все годы было только 7 успешных аппеляций. Поскольку CAS явно следовал всем процедурам - сюрпризом решение не стало.

С чем я Паралимпийский комитет и поздравляю. Расформировывайтесь, ребята. Возможно если к 2018 году будет сформирован новый национальный комитет, не из чиновников (хаха, да, как же) - то этот новый комитет будет допущен до игр 2018. А иначе - только под олимпийским флагом.
Ответить 
2
Виктор Отман , 31 августа 2016 в 17:48
Учитывая все опубликованные факты, спортивным федерациям, начиная с ФИФА, следовало бы лишить Россию права проводить международные соревнования на своей территории до устранения возможностей фальсификаций при антидопинговом контроле.
Ответить 
0
5kopeek FreukenBok , 31 августа 2016 в 17:48
Мне очень жаль паралимпийцев. Очень. Наверное, только в нашей стране они вынуждены ежечасно бороться не только за спортивные успехи, но и за жизнь. И совершенно непонятно почему сборную ( почти всю ) отстояли, а за ПА никто не бился. За здоровых аж в ЮНЕСКО бегали хлопотать, а по-поводу инвалидов как-то вяло поговорили и всё.
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Обращение кубанских фермеров к Путину
Обращение кубанских фермеров к Путину

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

31 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама