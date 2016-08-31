Азербайджан не примет три лицензии российских паралимпийцев, которые передали национальной сборной, сообщает агентство Trend.

«Азербайджан получил три лицензии. Но мы эти лицензии не заработали. Как может спортсмен, не заработавший лицензию, принять участие в Олимпиаде?», — заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Он добавил, что не понимает, как можно распределять лицензии между другими странами без решения суда. Недопуск российских паралимпийцев на игры в Рио министр назвал «небогоугодным поступком».

Ранее 22 квоты передали спортсменам из США.

Солидарность с российскими спортсменами также выразили паралимпийцы белорусской сборной, которые собирались нести два флага на открытии игр в Рио-де-Жанейро. Международный паралимпийский комитет отказал им в этой инициативе.

Альтернативные соревнования для российских паралимпийцев пройдут 7 сентября в Московской области, в день начала Паралимпиады. Владимир Путин обещал, что поощрение для победителей и призеров будет таким же, каким оно было бы по итогам международных соревнований.

Ранее спортивный арбитраж не допустил российских паралимпийцев к участию в летних играх — суд отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России. Решение окончательно подтвердил Федеральный суд Швейцарии.

8 августа Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную от игр в Рио в связи с фактами употребления допинга, опубликованными в докладе WADA (Всемирного антидопингового агентства). Решение также распространяется на зимнюю Паралимпиаду-2018.

Спортсмены подали индивидуальные иски в Европейский суд по правам человека.

Надежда Мироненко — специально для «Новой газеты»