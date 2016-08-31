Спецслужбы Бельгии внесли в список потенциальных террористов 29 россиян...

Бельгийские спецслужбы дополнили список потенциальных террористов, в который включили 29 граждан России. Об этом сообщает новостной портал Knack.

В общей сложности в список добавили 614 человек. Большая часть из них являются гражданами Бельгии, еще 119 человек имеют иностранное гражданство. Помимо 29 россиян в список включили 39 марокканцев, 16 французов, 13 алжирцев, семь голландцев, шесть граждан Италии, трех сирийцев, трех жителей Туниса и двух македонцев.

Специалисты координационного центра анализа угроз (OCAD), говоря о гражданах России, отмечают, что речь преимущественно идет о выходцах из Чечни, Дагестана и Ингушетии, которые были бывшими членами или поддерживали «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещена в России). В Бельгии, по мнению OCAD, они могут заниматься пропагандой и принимать участие в финансировании боевиков.

По данным спецслужб, 266 человек из списка находятся сейчас в Сирии или Ираке, еще 114 потенциальных террористов уже вернулись из зон боевых действий.

Напомним, 22 марта в бельгийской столице произошла серия терактов: в аэропорту Завентем прогремели два взрыва, позже еще один произошел в местном метро. Уже после эвакуации спасатели обнаружили в аэропорту третье взрывное устройство, которое удалось обезвредить. В результате теракта погиб 31 человек, около 300 получили ранения.

Ответственность за теракты в Брюсселе взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).