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Новости

549 Спецслужбы Бельгии внесли в список потенциальных террористов 29 россиян

31.08.2016 Теги: бельгия, терроризм, угрозы

Бельгийские спецслужбы дополнили список потенциальных террористов, в который включили 29 граждан России. Об этом сообщает новостной портал Knack.

В общей сложности в список добавили 614 человек. Большая часть из них являются гражданами Бельгии, еще 119 человек имеют иностранное гражданство. Помимо 29 россиян в список включили 39 марокканцев, 16 французов, 13 алжирцев, семь голландцев, шесть граждан Италии, трех сирийцев, трех жителей Туниса и двух македонцев.

Специалисты координационного центра анализа угроз (OCAD), говоря о гражданах России, отмечают, что речь преимущественно идет о выходцах из Чечни, Дагестана и Ингушетии, которые были бывшими членами или поддерживали «Имарат Кавказ» (террористическая организация, запрещена в России). В Бельгии, по мнению OCAD, они могут заниматься пропагандой и принимать участие в финансировании боевиков.

По данным спецслужб, 266 человек из списка находятся сейчас в Сирии или Ираке, еще 114 потенциальных террористов уже вернулись из зон боевых действий.

Напомним, 22 марта в бельгийской столице произошла серия терактов: в аэропорту Завентем прогремели два взрыва, позже еще один произошел в местном метро. Уже после эвакуации спасатели обнаружили в аэропорту третье взрывное устройство, которое удалось обезвредить. В результате теракта погиб 31 человек, около 300 получили ранения.

Ответственность за теракты в Брюсселе взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).


6 комментариев

5
Доктор Ольга , 31 августа 2016 в 18:14
Спецслужбы Бельгии внесли в список потенциальных террористов 29 россиян...
Надеюсь, возглавляет этот список ОН !?
Ответить 
5
Вадим Галенский , 31 августа 2016 в 18:14
Спецслужбы Бельгии внесли в список потенциальных террористов 29 россиян.
******************
Я так понимаю, речь идёт о высшем командовании МО РФ, включительно с Главнокомандующим ?
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-5
Вася Пупкин , 31 августа 2016 в 18:19
Неужели это борцы против "кровавого режима"? Интересно сколько из них получили политическое убежище.
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4
Дмитрий Кузьмин , 31 августа 2016 в 18:32
Даже здесь РФ не смогла занять первое место... 29 россиян и 39 марроконцев... Марроко продули - позорище...
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1
Проходящий Мимо , 31 августа 2016 в 19:08
Бельгийцы до сих пор основными террористами считают мусульманцев... наивные...
Хуже радикального исламизма - рашизм.
Особенностью рашизма является многорелигиозность или полный атеизм, рашисты не принадлежат к какой либо рассе, у рашистов нет моральных ценностей, за деньги рашисты убивают не задумываясь.
Отличить рашиста легко - 9-го мая пьет или обматывается черно-оранжевыми лентами, лезет в драку если невежливо назвать президента РФ, считает что ему все должны, если где обосновался - там наступает разруха.
P.S.просьба не путать с северокорейским видом.
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0
игорь сорин , 31 августа 2016 в 19:43
Эх, Зиновия Михайловича на тебя нет!
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