В США назвали «шуткой» заявления России об убийстве полевого командира ИГ.

Заявления Минобороны России об убийстве одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Мухаммеда аль-Аднани в результате удара российских ВКС являются «шуткой». Об этом Reuters сообщили представители оборонной сферы США.

«Российские утверждения — это шутка», — заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее в среду Минобороны России сообщило об убийстве аль-Аднани, которого считают спикером и вторым лицом ИГ. Как сообщили в ведомстве, аль-Аднани погиб в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш сирийской провинции Алеппо.

При этом в Пентагоне утверждают, что авиаудар по автомобилю, где мог находится аль-Аднани, намеренно нанесла авиация коалиции под руководством США.

Абу Мухаммад аль-Аднани считался вторым лицом в «Исламском государстве» после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и являлся «официальным представителем по работе со СМИ». Аль-Аднани также был известен своими призывами к осуществлению терактов в Европе и США.