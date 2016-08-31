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1921 В США назвали «шуткой» заявления России об убийстве полевого командира ИГ
Заявления Минобороны России об убийстве одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Мухаммеда аль-Аднани в результате удара российских ВКС являются «шуткой». Об этом Reuters сообщили представители оборонной сферы США.
«Российские утверждения — это шутка», — заявил собеседник агентства.
Напомним, ранее в среду Минобороны России сообщило об убийстве аль-Аднани, которого считают спикером и вторым лицом ИГ. Как сообщили в ведомстве, аль-Аднани погиб в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш сирийской провинции Алеппо.
При этом в Пентагоне утверждают, что авиаудар по автомобилю, где мог находится аль-Аднани, намеренно нанесла авиация коалиции под руководством США.
Абу Мухаммад аль-Аднани считался вторым лицом в «Исламском государстве» после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и являлся «официальным представителем по работе со СМИ». Аль-Аднани также был известен своими призывами к осуществлению терактов в Европе и США.
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