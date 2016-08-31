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Новости

1921 В США назвали «шуткой» заявления России об убийстве полевого командира ИГ

31.08.2016 Теги: исламское государство, минобороны

Заявления Минобороны России об убийстве одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»  Мухаммеда аль-Аднани в результате удара российских ВКС являются «шуткой». Об этом Reuters сообщили представители оборонной сферы США. 

«Российские утверждения — это шутка», — заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее в среду Минобороны России сообщило об убийстве аль-Аднани, которого считают спикером и вторым лицом ИГ.  Как сообщили в ведомстве, аль-Аднани погиб в результате удара российского бомбардировщика Су-34 в районе Мааратат-ум-Хауш сирийской провинции Алеппо.

При этом в Пентагоне утверждают, что авиаудар по автомобилю, где мог находится аль-Аднани, намеренно нанесла авиация коалиции под руководством США.

Абу Мухаммад аль-Аднани считался вторым лицом в «Исламском государстве» после его главаря Абу Бакра аль-Багдади и являлся «официальным представителем по работе со СМИ». Аль-Аднани также был известен своими призывами к осуществлению терактов в Европе и США.


10 комментариев

3
Jochan Klauer , 31 августа 2016 в 18:43
Подиж ты, российские космолетчики хоть узнали, что кто-то куда-то стрельнул. Типа лежит медалька в пыли дорожной, возьму, моя будет. А тут такое, обидное - шутка, мол.
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3
Проходящий Мимо , 31 августа 2016 в 18:44
Шутников в Кремле развелось... ну прям камедиклаб какой-то.
То про авиабазу в Иране пошутили, теперь об этом Мухаммеде...
А вот про пенсии и стипухи - тут все серьезно, никаких шуточек.
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0
5kopeek FreukenBok , 31 августа 2016 в 18:45
А хто ж погиб-то !?
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2
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 19:25
несколько тысяч мирных жителей , включая женщин и детей ...басмачей на этот раз среди жертв ковровых бомбардировок военно-космическими силам не оказалось , увы ....
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8
Вадим Галенский , 31 августа 2016 в 18:55
В США назвали «шуткой» заявления России об убийстве полевого командира ИГ.
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Серьёзно ? А что США тогда скажут о регулярных заявлениях МО РФ о сотнях разбомбленных штабов ИГИЛа (запрещённого Роскомнадзором на территории РФ), о самонаводящихся кассетных бомбах (которых там нет), о панике и массовом шухере моджахедов, которые удирая от космическо-галактических войск РФ, позорно переодеваються в женскую паранджу и в таком виде вплавь гребут в Европу ! Шутки-шутками, а трёп и бахвальство, всегда были отличительной чертой МО РФ.
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1
Motors59 1 , 31 августа 2016 в 19:27
Как говаривал в таких случаях Отто фон Бисмарк:Ни где так много врут, как на охоте и на войне.Он еще на рыбалке не был.
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4
Александр Бердников , 31 августа 2016 в 19:27
Точность российского бомбометания, к сожалению, слишком хорошо известна. То есть, если что-то там бомбовое метали где-то приблизительно в этом районе, и что-то попало в автомобиль этого ИГИЛовца (члена организации, запрещённой на территории РФ, добавил автор, чтобы не зтруднять Модератора). То не исключено, что это была и российская бомба. А если не исключено, то значит, и была.

Другое дело США. Если целят в автомобиль, то всегда знают, попали в автомобиль или рядом. Поэтому процент удач у США куда как меньше [сарказм].
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1
Anton Zuykov , 31 августа 2016 в 19:34
удач и вправду меньше. у сша в основном успехи
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1
валерий широков , 31 августа 2016 в 19:38
Национальная черта-присваивать чужую историю,чужие заслуги,чужие победы и т.д.
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0
Voland Xo , 31 августа 2016 в 19:50
Учитывая контекст сообщения представителя оборонной сферы США, фраза ("Russia's claim is a joke") требует более достоверного перевода: «Российские утверждения — это бред».

Минобороны России мог-бы запросто опровергнуть это “оскорбление“ воинской чести ВКС РФ, предоставив информацию о той конкретной боевой системе на борту российского бомбардировщика Су-34, которая способна вести и нанести точечный удар по движущемуся автомобилю. Видео кадры бортового регистратора демонстрирующие результат успешной атаки на автомобиль аль-Аднани тоже могли-бы способствовать подтверждению заявок ведомства.
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