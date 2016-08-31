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Новости

55 «Диссернет» обнаружил плагиат в работах 33 кандидатов в депутаты Госдумы

31.08.2016 Теги: диссернет, кандидаты, плагиат

Сообщество «Диссернет» обнаружило некорректные заимствования в научных работах 33 кандидатов в депутаты Госдумы. Результаты исследования опубликованы на сайте сообщества.

В список «Диссернета» попали 33 политика: среди кандидатов от «Единой России» в плагиате уличили 10 человек, от «Справедливой России» — восемь человек, также некорректные заимствования нашли в научных работах пяти кандидатов КПРФ и четырех представителей ЛДПР. Сообщество также обнаружило плагиат в работах троих членов кандидатов от «Яблока», двоих — от «Коммунистов России» и одного члена «Парнаса».

Как отмечает «Диссернет», одного из трех таких кандидатов от «Яблока» уже сняли с выборов. 

Ранее основатель и член политсовета «Яблока» Григорий Явлинский сообщил, что пять человек исключили из списков кандидатов по причине «научной недобросовестности». Явлинский рассказал, что партия проанализировала кандидатские диссертации участников предвыборных списков с помощью программы «Диссернета», который курирует Андрей Заякин — «первый номер» предвыборного списка партии на Дальнем Востоке.

«У нас 481 человек в федеральном списке, 5 человек — это 1%. И это, я считаю, много», — подчеркнул Явлинский.


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