Федеральный сенат Бразилии одобрил отставку президента страны Дилмы Руссефф, сообщает ТАСС.

За импичмент действующего президента проголосовал 61 парламентарий, против высказались 20 членов сената.

Таким образом Руссефф, которую ранее на время отстранили от должнсоти президента республики, окончательно покинет свой пост.

До конца 2018 года обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Бразилии Мишел Темер.

Ранее за импичмент президента ранее проголосовали бразильские депутаты.

Напомним, процедура импичмента Руссефф началась в декабре 2015 года. Рейтинг президента Бразилии начал резко падать после коррупционного скандала в нефтяной госкомпании Petrobras. Оппозиция обвинила Руссефф в причастности к нарушениям налогового законодательства. Предполагается, что менеджеры Petrobras получали комиссионные за подписанные с подрядчиками контракты. Суммы контрактов завышались, а деньги шли на подкуп политиков. В частности сообщалось, что часть средств потрачена на избирательную кампанию в 2014 году.