Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

126 Президента Бразилии Дилму Руссефф отстранили от должности

31.08.2016 Теги: бразилия, отставка, президент

 Федеральный сенат Бразилии одобрил отставку президента страны Дилмы Руссефф, сообщает ТАСС.

За импичмент действующего президента проголосовал 61 парламентарий, против высказались 20 членов сената.

Таким образом Руссефф, которую ранее на время отстранили от должнсоти президента республики, окончательно покинет свой пост. 

До конца 2018 года обязанности главы государства будет исполнять вице-президент Бразилии Мишел Темер.

Ранее за импичмент президента ранее проголосовали бразильские депутаты.

Напомним, процедура импичмента Руссефф началась в декабре 2015 года. Рейтинг президента Бразилии начал резко падать после коррупционного скандала в нефтяной госкомпании Petrobras. Оппозиция обвинила Руссефф в причастности к нарушениям налогового законодательства. Предполагается, что менеджеры Petrobras получали комиссионные за подписанные с подрядчиками контракты. Суммы контрактов завышались, а деньги шли на подкуп политиков. В частности сообщалось, что часть средств потрачена на избирательную кампанию в 2014 году.

 


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Обращение кубанских фермеров к Путину
Обращение кубанских фермеров к Путину

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

31 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама