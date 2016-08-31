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Новости

1411 Индийский борец отказался забирать медаль погибшего серебряного призера ОИ-2012

31.08.2016 Теги: награды, олимпиада, спорт

Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт откажется от серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне, которой могут лишить погибшего российского спортсмена Бесика Кудухова. Об этом написал на своей странице в Twitter.

Шанс получить серебро у Йогешвара Дутта, бронзового призера Олимпиады-2012, появился после того, как после перепроверки допинг-проба российского борца дала положительный результат.

«Бесик Кудухов — великий борец. Я уважаю его как спортсмена. То, что выяснилось, что его допинг-тест оказался положительным, после его смерти — трагедия. Если это возможно, надо позволить Кудухову сохранить эту медаль. Человечность имеет первостепенное значение для меня», — написал индийский борец.

Накануне издание The Indian Express со ссылкой на источник в Объединённом мире борьбы сообщило, что в пробе Бесика Кудухова, которую брали на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, был обнаружен допинг. На тех соревнованиях выступающий в весовой категории до 60 килограммов Кудухов выиграл серебряную медаль, а Дутт — бронзовую. 

Двукратный призер Олимпийских игр Бесик Кудухов погиб в автомобильной аварии в декабре 2013 года. Автомобиль Кудухова столкнулся с большегрузной фурой под Армавиром. Кудухов был борцом вольного стиля в категории до 60 кг. Он брал бронзовую и серебряную медали Олимпиад 2008 и 2012. Четырежды Бесик Кудухов завоевывал звание чемпиона мира по вольной борьбе. Пять раз — в 2006, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах — он становился чемпионом России.


3 комментария

1
ban kok , 31 августа 2016 в 21:34
Снимаю шляпу перед этим человеком! Многим комментаторам на НГ нужно брать пример с него. Иногда просто оставаться людьми это самое важное качество, побольше бы таких людей!
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0
Алексей ТТТ , 31 августа 2016 в 21:50
Ага. Тут писали, что Путин купил азербайджанского министра спорта,- теперь, видимо, добрался и до Йогешвара Дутта.
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1
Виктор Дремов , 31 августа 2016 в 21:48
Настоящий мужик, уважаю!
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