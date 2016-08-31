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1411 Индийский борец отказался забирать медаль погибшего серебряного призера ОИ-2012
Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт откажется от серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне, которой могут лишить погибшего российского спортсмена Бесика Кудухова. Об этом написал на своей странице в Twitter.
Шанс получить серебро у Йогешвара Дутта, бронзового призера Олимпиады-2012, появился после того, как после перепроверки допинг-проба российского борца дала положительный результат.
«Бесик Кудухов — великий борец. Я уважаю его как спортсмена. То, что выяснилось, что его допинг-тест оказался положительным, после его смерти — трагедия. Если это возможно, надо позволить Кудухову сохранить эту медаль. Человечность имеет первостепенное значение для меня», — написал индийский борец.
Накануне издание The Indian Express со ссылкой на источник в Объединённом мире борьбы сообщило, что в пробе Бесика Кудухова, которую брали на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, был обнаружен допинг. На тех соревнованиях выступающий в весовой категории до 60 килограммов Кудухов выиграл серебряную медаль, а Дутт — бронзовую.
Двукратный призер Олимпийских игр Бесик Кудухов погиб в автомобильной аварии в декабре 2013 года. Автомобиль Кудухова столкнулся с большегрузной фурой под Армавиром. Кудухов был борцом вольного стиля в категории до 60 кг. Он брал бронзовую и серебряную медали Олимпиад 2008 и 2012. Четырежды Бесик Кудухов завоевывал звание чемпиона мира по вольной борьбе. Пять раз — в 2006, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах — он становился чемпионом России.
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