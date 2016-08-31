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Новости

159 Министр внутренних дел Турции ушел в отставку

31.08.2016 Теги: мвд, отставка, турция

Глава министерства внутренних дел Турции Эфкан Ала отправлен в отставку. Об этом сообщил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, передает агентство Anadolu.

Новым министром внутренних дел Турции назначен Сулейман Сойлу, занимавший ранее пост министра труда и соцобеспечения.

Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники, отставка министра, вероятно, связана с серией взрывов в стране, которые, по данным властей, организовали боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и курдские повстанцы.

Напомним, 18 августа в Турции произошла серия терактов, в результате которых погибли 11 человек, в том числе четыре турецких военнослужащих и один сотрудник службы безопасности, еще 226 человек получили ранения. Два взрыва произошли у полицейских участков в городах Элязыг и Ван.

20 августа теракт произошел в турецком городе Газиантеп. Террорист-смертник взорвал себя во время свадьбы в тот момент, когда люди вышли на улицу. В результате взрыва погибли 50 человек, еще 94 пострадали.

 


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