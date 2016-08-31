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Новости

762 «Очередников Москвы» оштрафовали за голодовку у офиса «Единой России»

31.08.2016 Теги: голодовка, единая россия, суды, штрафы

Мещанский районный суд оштрафовал четверых участников движения «Очередники Москвы», задержанных во время голодовки у офиса «Единой России» в Москве, сообщает ОВД-Инфо.

Суд обязал их выплатить по 10 тысяч рублей за каждое нарушение правил проведения публичного мероприятия. 1 июля очередников задерживали дважды, еще один раз участников акции задержали 2 июля.

Активистка Лариса Дроздова получила три штрафа, Тимур Анисимов получил два штрафа, Эльмиру Губерову и Надежду Звереву обязали выплатить по одному штрафу.

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В начале июля у офиса «Единой России» начали протестовать многодетные матери, стоящие в очереди на льготное жилье. Некоторые из них ждут своей очереди уже более 20 лет. Женщины протестуют из-за объединения нескольких очередей на жилплощадь в одну: раньше те, кто подал заявку на бесплатную квартиру до 2005 года, были в одном списке. Остальных поделили еще на две очереди: за бесплатным жильем и за субсидией. После их объединения в 2014 году многие очередники были отодвинуты на несколько тысяч позиций назад.

Позже протестующие ативисты объявили голодовку. Выбор места для голодовки объясняют так: очереди объединили при мэре Сергее Собянине, а он — один из лидеров «Единой России».


6 комментариев

5
Юрий . , 31 августа 2016 в 22:08
Интересно, когда голодать начнет вся Россия, ну просто потому что жрать нечего будет, сможет ли "Единая Россия" их всех оштрафовать, или народ начнет "штрафовать" ее?
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2
Lenty Vini , 31 августа 2016 в 22:15
а всю Россию уже вовсю штрафуют заранее - пока хоть какие-то деньги у людей есть ...
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1
911~ 911 , 31 августа 2016 в 22:30
Вот непонятливые ... Россия единая ? Да, вроде единая.
Вот и очередь стала ЕДИНАЯ !
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1
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 22:59
Причем тут "оштрафовать"? Расстрелять!!!! Или уже не "русский мир"?
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0
Виктор Тарасов , 31 августа 2016 в 23:02
Бюджет России худеет. Вот и решили его пополнять за счёт тех, кто ,каким-либо действием, показывает бездарность сегодняшних руководителей России.
Как же название партии "Единая Россия" противоречит её античеловеческим делам, раздирающим общество на части.
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0
Евгений Ковальски , 31 августа 2016 в 23:43
Работать надо. Хвалить на халяву надеяться.
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