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762 «Очередников Москвы» оштрафовали за голодовку у офиса «Единой России»
Мещанский районный суд оштрафовал четверых участников движения «Очередники Москвы», задержанных во время голодовки у офиса «Единой России» в Москве, сообщает ОВД-Инфо.
Суд обязал их выплатить по 10 тысяч рублей за каждое нарушение правил проведения публичного мероприятия. 1 июля очередников задерживали дважды, еще один раз участников акции задержали 2 июля.
Активистка Лариса Дроздова получила три штрафа, Тимур Анисимов получил два штрафа, Эльмиру Губерову и Надежду Звереву обязали выплатить по одному штрафу.
«Что у нас на воображаемый ужин?» Ночь с многодетными матерями, голодающими у офиса «Единой России», чтобы добиться обещанных квартир
В начале июля у офиса «Единой России» начали протестовать многодетные матери, стоящие в очереди на льготное жилье. Некоторые из них ждут своей очереди уже более 20 лет. Женщины протестуют из-за объединения нескольких очередей на жилплощадь в одну: раньше те, кто подал заявку на бесплатную квартиру до 2005 года, были в одном списке. Остальных поделили еще на две очереди: за бесплатным жильем и за субсидией. После их объединения в 2014 году многие очередники были отодвинуты на несколько тысяч позиций назад.
Позже протестующие ативисты объявили голодовку. Выбор места для голодовки объясняют так: очереди объединили при мэре Сергее Собянине, а он — один из лидеров «Единой России».
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«Очередников Москвы» оштрафовали за голодовку у офиса «Единой России»
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