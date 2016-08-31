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898 Bellingcat рассказала о массовом награждении россиян боевыми медалями
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat выпустила доклад, в котором утверждается, что с 2014 года Министерство обороны России массово наградило военнослужащих медалями «За боевые отличия».
По мнению группы, количество выдаваемых медалей в 2014-2015 годах сильно возросло по сравнению с количеством медалей, врученных до 2014 года. Как выяснила Bellingcat, российские военные публиковали в своих социальных сетях медали за боевые награды, которые имеют порядковый номер.
По подсчетам группы, с 7 ноября 2014 года по 18 февраля 2016 года были вручены 4300 медалей «За боевые отличия». В организации отметили, что большую часть медалей вручили в декабре 2014 года: «За отвагу», «За боевые отличия», Медаль Суворова и Медаль Жукова.
Bellingcat связывает повышенную частоту награждений с возможным участием российских войск в конфликте на Украине и частично с операцией в Сирии.
Международное сообщество не раз обвиняло Россию в вооруженной поддержке сепаратистов востока Украины, в том числе — посредством участия армии в конфликте. Россия эти обвинения отвергает. Министерство обороны России многократно опровергало присутствие своих войск на Украине, называя заявления об этом бездоказательными.
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