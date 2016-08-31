Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

898 Bellingcat рассказала о массовом награждении россиян боевыми медалями

31.08.2016 Теги: военнослужащие, минобороны, награды

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat выпустила доклад, в котором утверждается, что с 2014 года Министерство обороны России массово наградило военнослужащих медалями «За боевые отличия».

По мнению группы, количество выдаваемых медалей в 2014-2015 годах сильно возросло по сравнению с количеством медалей, врученных до 2014 года. Как выяснила Bellingcat, российские военные публиковали в своих социальных сетях медали за боевые награды, которые имеют порядковый номер.

По подсчетам группы, с 7 ноября 2014 года по 18 февраля 2016 года были вручены 4300 медалей «За боевые отличия». В организации отметили, что большую часть медалей вручили в декабре 2014 года: «За отвагу», «За боевые отличия», Медаль Суворова и Медаль Жукова.

Bellingcat связывает повышенную частоту награждений с возможным участием российских войск в конфликте на Украине и частично с операцией в Сирии.

Международное сообщество не раз обвиняло Россию в вооруженной поддержке сепаратистов востока Украины, в том числе — посредством участия армии в конфликте. Россия эти обвинения отвергает. Министерство обороны России многократно опровергало присутствие своих войск на Украине, называя заявления об этом бездоказательными.


6 комментариев

3
Irina Voloshina , 31 августа 2016 в 23:05
Ничего-ничего. Отольются кошке мышкины слёзки. Тайное всегда становится явным.
Ответить 
1
Виктор Тарасов , 31 августа 2016 в 23:16
Видимо оборонные предприятия наштамповали этих медалей и орденов при подготовке к аннексии Крыма и сепаратистским действиям на юго-востоке Украины в таком количестве, что их стало негде хранить. Вот тут и подоспела сирийская компания.
Да, подъём "патриотизма" обесценил все государственные награды России.
Ответить 
4
Юрий . , 31 августа 2016 в 23:21
Этих тоже "наградила" Россия...

http://uapress.info/ru/news/sh...
Ответить 
3
alisa alieva , 31 августа 2016 в 23:25
Даа, Юрий, слов нет...
Ответить 
2
Алексей Неважно(Киев) , 31 августа 2016 в 23:36
Медаль за убийства украинцев.
Ответить 
2
Сергей Кононов , 31 августа 2016 в 23:38
ЮРИЙ . , 31 августа 2016 в 23:21
Этих тоже "наградила" Россия...
*******************************************
Спасибо,Юрий! В последнее время не часто приходится видеть хорошие снимки, а тут одно загляденье...
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Тысячи детей в России не пойдут в школу 1 сентября
Тысячи детей в России не пойдут в школу 1 сентября

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

31 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама