Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Новости

48 Мемориал памяти пропавшим в 1991 году в Югославии журналистам Ногину и Куринному открыли в «Останкино»

01.09.2016 Теги: журналисты, москва


Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На крыльце телецентра, что выходит прямо на Останкинский пруд и парк, напротив мемориала погибшего в ходе конфликта на Украине оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, состоялось открытие новой мемориальной доски.

Двадцать пять лет, прошедших с момента пропажи без вести журналистов тогда еще Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного, освещавших военные действия на территории Югославии, исполнится 1 сентября.


Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»


Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»


Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»


Читайте также

Автор

Виктория Одиссонова

фотокор

Другие материалы

Видео

Тысячи детей в России не пойдут в школу 1 сентября
Тысячи детей в России не пойдут в школу 1 сентября

Фото дня

1.
Вторая «ночь длинных ковшей»

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

1 сентября
31 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама