

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На крыльце телецентра, что выходит прямо на Останкинский пруд и парк, напротив мемориала погибшего в ходе конфликта на Украине оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, состоялось открытие новой мемориальной доски.

Двадцать пять лет, прошедших с момента пропажи без вести журналистов тогда еще Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного, освещавших военные действия на территории Югославии, исполнится 1 сентября.



Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»



Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»



Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»