Новости
48 Мемориал памяти пропавшим в 1991 году в Югославии журналистам Ногину и Куринному открыли в «Останкино»
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
На крыльце телецентра, что выходит прямо на Останкинский пруд и парк, напротив мемориала погибшего в ходе конфликта на Украине оператора «Первого канала» Анатолия Кляна, состоялось открытие новой мемориальной доски.
Двадцать пять лет, прошедших с момента пропажи без вести журналистов тогда еще Гостелерадио СССР Виктора Ногина и Геннадия Куринного, освещавших военные действия на территории Югославии, исполнится 1 сентября.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Автор
Виктория Одиссонова
фотокор
Другие материалы
Фото дня
Блог редакции
Bellingcat рассказала о массовом награждении россиян боевыми медалями
«Очередников Москвы» оштрафовали за голодовку у офиса «Единой России»
Артемида, Дамблдор, СССР, матрос Кошка
«Диссернет» обнаружил плагиат в работах 33 кандидатов в депутаты Госдумы
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»5910
-
Страшно и злободневно13368
-
Гуковские шахтеры6925
-
В Москве началась избирательная кампания2443
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23265
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12526
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Отто Гротеволь, 31 августа 2016 в 21:01 А а я имел в виду не дядьку...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
Уважаемый Кот, и какой именно вывод из мысли Сокурова "«Мы не один...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?126247
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»86610
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной82329
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев