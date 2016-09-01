Новые правила сдачи экзаменов на водительские права вступили в силу Новый административный регламент МВД по сдаче экзаменов на водительские права вступил в силу с 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Агентство отмечает, что кардинальных изменений в новый административный регламент министерства внесено немного. Документ устанавливает время, сроки и порядок проведения экзамена. Теперь находится в очереди у сотрудника автоинспекции граждане будут не более 15 минут. На сдачу экзаменов отвели один час, а право на сдачу теста будет предоставляться не более чем за 30 дней. В ГИБДД при этом пояснили, что временные рамки экзамена установлены на конкретную процедуру, а не на весь процесс сдачи.

Также регламент вводит дополнительные вопросы за ошибки на теоретической части экзамена, а также большее количество упражнений в ходе вождения на площадке. Если кандидат в водители допускает одну либо две ошибки в разных тематических блоках комплекта экзаменационных задач, ему предоставляется возможность ответа на дополнительные вопросы — пять за каждую ошибку.

Ранее экзамены проводились в соответствии с методикой, которая была утверждена в 2001 году.