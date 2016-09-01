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Новости

797 Мексика отказалась платить за стену на границе США

01.09.2016 Теги: выборы, мексика, трамп

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался оплачивать строительство стены, отделяющей ее от США, в случае, если Дональд Трамп возглавит страну. Об этом он заявил в своем твиттере по итогам встречи с кандидатом в президенты.

«В начале беседы с Дональдом Трампом я ясно дал понять, что Мексика не будет платить за стены», — пишет Пенья Ньето.

Сам Трамп после встречи заявил, что ключевыми направлениями его политики в отношении Мексики в случае победы станет борьба с нелегальной иммиграцией и ввозом наркотиков, а также пересмотр торговых связей. По словам Трампа, во время встречи с Пенья Ньето не обсуждалась плата за предполагаемое строительство.

Одним из предвыборных обещаний Трампа является Трамп строительство барьера на границе с Мексикой, который якобы должен остановить поток нелегальных мигрантов. Причем политик подчеркивал, что он заставит заплатить за строительство правительство Мексики. Высота заграждения должна составить около 15 метров. Стоимость этого проекта он оценивает в 10-12 млрд долларов.


2 комментария

-3
Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 09:33
Яценюка в прорабы на строительство.
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0
Алекс Ковалев , 1 сентября 2016 в 09:44
У нас принято ругать девяностые, но тогда рушили старые "стены" и не пытались возводить новые. И вот почти за тридцать лет "достигли". А сама стена не защитит ни от чего (нет стен которые нельзя разрушить, обойти, сделать дыру или подкоп), стена популистский инструмент для одних, средство "попилить" для других, они и в выигрыше. А все остальные с обеих сторон "стены" обречены проиграть.
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