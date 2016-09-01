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797 Мексика отказалась платить за стену на границе США
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался оплачивать строительство стены, отделяющей ее от США, в случае, если Дональд Трамп возглавит страну. Об этом он заявил в своем твиттере по итогам встречи с кандидатом в президенты.
«В начале беседы с Дональдом Трампом я ясно дал понять, что Мексика не будет платить за стены», — пишет Пенья Ньето.
Сам Трамп после встречи заявил, что ключевыми направлениями его политики в отношении Мексики в случае победы станет борьба с нелегальной иммиграцией и ввозом наркотиков, а также пересмотр торговых связей. По словам Трампа, во время встречи с Пенья Ньето не обсуждалась плата за предполагаемое строительство.
Одним из предвыборных обещаний Трампа является Трамп строительство барьера на границе с Мексикой, который якобы должен остановить поток нелегальных мигрантов. Причем политик подчеркивал, что он заставит заплатить за строительство правительство Мексики. Высота заграждения должна составить около 15 метров. Стоимость этого проекта он оценивает в 10-12 млрд долларов.
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