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Новости

448 Два самолета столкнулись над Аляской

01.09.2016 Теги: авиакатастрофа, сша

В США два легкомоторных самолета столкнулись над штатом Аляска, передает Associated Press.

В результате авиакатастрофы все пять человек, находившихся на бортах самолетов, погибли, заявил представитель местной полиции.

Столкновение произошло примерно в 11 утра по местному времени (22:00 мск) во вторник к северу от Бефела.

О личностях погибших и возможных причинах крушения ничего не сообщается. К месту падения самолетов направлены силы Национальной гвардии Аляски и вертолет с медиками, а также следователи. Самолет Cesna принадлежал местной авиакомпании, а Piper — компании Alaskan Adventures.

 

 


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