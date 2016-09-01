В США два легкомоторных самолета столкнулись над штатом Аляска, передает Associated Press.

В результате авиакатастрофы все пять человек, находившихся на бортах самолетов, погибли, заявил представитель местной полиции.

Столкновение произошло примерно в 11 утра по местному времени (22:00 мск) во вторник к северу от Бефела.

О личностях погибших и возможных причинах крушения ничего не сообщается. К месту падения самолетов направлены силы Национальной гвардии Аляски и вертолет с медиками, а также следователи. Самолет Cesna принадлежал местной авиакомпании, а Piper — компании Alaskan Adventures.