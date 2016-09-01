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Новости

0 СК возбудил по факту двойного убийства уголовное дело

01.09.2016 Теги: москва, розыск, убийство

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту двойного убийства на северо-востоке Москвы, передает Интерфакс со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка Юлию Иванову.

Сообщается, что в квартире на улице Римского-Корсакова молодой человек нанес своему деду 1927-го года рождения и матери 1962-го года рождения множественные колото-резаные ранения, после чего скрылся.

На месте преступления работают следователи и эксперты-криминалисты, соседей опрашивают. Молодой человек объявлен в розыск. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что убийца предположительно является душевнобольным.


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