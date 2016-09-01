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Новости

803 В правительстве допустили изменение системы премий для чиновников

01.09.2016 Теги: реформы, чиновники

В правительстве обсуждают введение новой системы премирования чиновников, основанной на результатах участия в проектах, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Специальное подразделение будет подбирать проекты, утверждать их будет президиум совета по стратегическому развитию. Исполнять проекты будут созданные на базе министерств проектные группы, в которые войдут заместитель министра или директор департамента.

Основной целью реформы является упрощение процедуры согласования проектов. Руководитель проектных групп будет управлять сотрудниками из других министерств, в том числе и более высокопоставленными.

Правительстве обсуждает идею привязать часть премии к работе над проектом, а определять ее будет не только министр, но и руководитель проектной группы.

Премии на госслужбе выплачиваются не менее шести раз в год, фонд ведомства распределяется между департаментами. В настоящее время чиновника представляет к премии его начальник. По словам чиновника из кабмина, для утверждения реформы потребуются поправки в закон о госслужбе.

Ранее в августе правительство поручило министерствам добиться от госкомпаний выполнения долгосрочных программ развития.


5 комментариев

5
Евгений Лапин , 1 сентября 2016 в 10:24
Чем меньше становится пирог, тем больше желающих его "распределять".
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3
Виктор Дремов , 1 сентября 2016 в 10:37
Чиновник, по определению, работать не хочет и работе мешает. Нужно платить двойной оклад за факт присутствия на работе.
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2
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:16
А президент - это чиновник ?
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0
Михаил Кремнев , 1 сентября 2016 в 11:52
Президент (наш) - это ... самый чиновник. Просто по его результатам видно.
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2
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:16
Я думал, что из-за кризиса они себе "премии заморозят" (как пенсионные накопления всем россиянам).
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