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803 В правительстве допустили изменение системы премий для чиновников
В правительстве обсуждают введение новой системы премирования чиновников, основанной на результатах участия в проектах, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Специальное подразделение будет подбирать проекты, утверждать их будет президиум совета по стратегическому развитию. Исполнять проекты будут созданные на базе министерств проектные группы, в которые войдут заместитель министра или директор департамента.
Основной целью реформы является упрощение процедуры согласования проектов. Руководитель проектных групп будет управлять сотрудниками из других министерств, в том числе и более высокопоставленными.
Правительстве обсуждает идею привязать часть премии к работе над проектом, а определять ее будет не только министр, но и руководитель проектной группы.
Премии на госслужбе выплачиваются не менее шести раз в год, фонд ведомства распределяется между департаментами. В настоящее время чиновника представляет к премии его начальник. По словам чиновника из кабмина, для утверждения реформы потребуются поправки в закон о госслужбе.
Ранее в августе правительство поручило министерствам добиться от госкомпаний выполнения долгосрочных программ развития.
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