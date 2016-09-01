В правительстве обсуждают введение новой системы премирования чиновников, основанной на результатах участия в проектах, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Специальное подразделение будет подбирать проекты, утверждать их будет президиум совета по стратегическому развитию. Исполнять проекты будут созданные на базе министерств проектные группы, в которые войдут заместитель министра или директор департамента.

Основной целью реформы является упрощение процедуры согласования проектов. Руководитель проектных групп будет управлять сотрудниками из других министерств, в том числе и более высокопоставленными.

Правительстве обсуждает идею привязать часть премии к работе над проектом, а определять ее будет не только министр, но и руководитель проектной группы.

Премии на госслужбе выплачиваются не менее шести раз в год, фонд ведомства распределяется между департаментами. В настоящее время чиновника представляет к премии его начальник. По словам чиновника из кабмина, для утверждения реформы потребуются поправки в закон о госслужбе.

Ранее в августе правительство поручило министерствам добиться от госкомпаний выполнения долгосрочных программ развития.