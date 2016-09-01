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Новости

1502 Лавров раскритиковал избирательную кампанию в США

01.09.2016 Теги: выборы, лавров, мид рф

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал избирательную кампанию в США, отметив, что ему «досадно за американских партнеров».

«В политической борьбе, особенно накануне выборов, соперники иногда прибегают к весьма нестандартным методам и образам в агитационных кампаниях. Но происходящее сегодня, когда Россию в предвыборной кампании превратили в страну, которая якобы «оказывает решающее влияние на процессы в США», — это перебор», — заявил Лавров.

По мнению министра, это «утрированный лозунг, направленный на то, чтобы «бить» избирателя по голове».

«Я практически дословно цитирую их кампании: "Голосуйте за одного кандидата, потому что другой — шпион"», — заявил министр.

Лавров также напомнил, что США за последнее время несколько раз обвиняли так называемых «российских хакеров» во взломе разных американских ресурсов, например, сайтов Демократической партии и некоторых ведомств.

«Эксперты, которые разбираются, как устроено хакерское сообщество, говорят, что это глупость.

При этом США арестовывали наших граждан в третьих странах и часто незаконно вывозили в США, чтобы там их судить. Еще год назад мы предложили США провести консультации о сотрудничестве в сфере кибербезопасности (потому что нас это тоже волнует). Ответа не было. Я напоминал об этом Керри в январе, он сказал: «Идея хорошая, этим надо заняться». Потом напоминал в мае, и вот недавно. Ответа так и нет», — сообщил Лавров.

При этом министр отметил, что Россия готова работать с любым лидером, который заручится доверием американских граждан на предстоящих выборах.

Отвечая на вопрос, видит ли он какие-либо предпосылки для новой холодной войны, Сергей Лавров ответил: «Не вижу предпосылок для того, чтобы «второе издание» холодной войны стало реальностью».

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В июле хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии США. Утечка привела к отставке главы комитета партии Дебби Вассерман-Шульц. Позднее стало известно, что взломаны были также данные избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В августе предвыборные сайты в штатах Иллинойс и Аризона прекратили работу из-за того, что хакеры атаковали систему регистрации избирателей. Кроме того, атаке подвергся предвыборный штаб Дональда Трампа.


34 комментария

Konst Konst , 1 сентября 2016 в 10:38
Комментарий удален
10
Вадим Нестеровский , 1 сентября 2016 в 10:52
...вообще опупели, (удалено модератором)?
-----
А Вы это только сейчас заметили? ИМХО такое состояние у пациента уже довольно давно...
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6
Voland Xo , 1 сентября 2016 в 11:18
Какой-то доброжелатель непременно должен смилостивится и напомнить Сергею Лаврову древнюю мудрость: «Гораздо лучше быть воспринятым по умолчанию идиотом, чем неопровержимо доказать это своими высказываниями».
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-8
Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 11:22
Тем временем:
Клинтон: США - исключительная страна, даже если это кому-то не нравится.
https://ria.ru/world/20160831/...

Зовите негра с уколом.
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2
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:27
Раз лечится уколом, значит не так безнадёжно. Как в нашем случае (Дугин, Проханов, Саблин, Стариков и прочая и прочая).
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-2
Гегелевский Диамант , 1 сентября 2016 в 11:34
Гоблин тоже в списке?
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0
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:45
И гоблин, и тролль. Они даже на людей-то не похожи.
Тут даже магия V уровня бессильна...
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-9
Александр К , 1 сентября 2016 в 10:57
Читателю Константину с Украины)
А не вы ли наливали и подносили этим господам? Что-то маска ваша знакома)
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2
Konst Konst , 1 сентября 2016 в 11:13
Я бы им налил.)
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Александр К , 1 сентября 2016 в 11:19
Комментарий удален
3
A H , 1 сентября 2016 в 11:23
А московские князья ездили с подарками и подношениями в Орду - тоже холопы ?
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-3
Александр К , 1 сентября 2016 в 11:27
Да тоже холопы, но во время ведь остановились через каких-то там 300 лет. А многие потом под "холопов" легли и как-то не брезговали! А почему не по фамилии обращаетесь?
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3
Maximus Dezimus , 1 сентября 2016 в 11:29
Много чести с вас, всегда по фамилии обращаться.
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-2
Александр К , 1 сентября 2016 в 11:36
Макс так читатель А.Н. всегда ко мне обращается по фамилии, вот только в этот раз не стал, может сегодня 1 сентября? А до этого много чести было? и куда она тогда исчезла? Прежде чем что-то писать, сначала разберитесь))
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2
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:34
Александр К , 1 сентября 2016 в 11:27
---
Вы в курсе, что в те времена у "холопов" фамилий не было ?
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1
Andrey Makarov , 1 сентября 2016 в 10:43
И как же устроено хакерское сообщество? Не знаю, кто взламывал сейчас, в предвыборный период верить ни во что нельзя.) Но очевидно, что во всех странах есть "государственные" хакеры.
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8
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 10:46
" .... ну никак не удается Кремлю повлиять на выборы президента США " - добавил Лавров . " то ли дело в России - голосуй не голосуй , все равно получишь ___ ( 146%)" - заявил он ...
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12
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 10:49
Ни "административного ресурса", ни "чёрного нала", ни ущемлений оппонентов, ни отказов в регистрации "ненужных" кандидатов, ни "каруселей" - есть за что критиковать ! Это же просто издевательство какое-то, а не "выборы" !!!

"Неужели Обама так просто отдаст власть ?"
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4
alisa alieva , 1 сентября 2016 в 11:02
Они не догадались отаварить народ бесплатными цыплятами и утятами.
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6
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:11
Или по 500 рэ дать "народным наблюдателям" ?
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1
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:36
Это ж по 7 долларов и 50 центов каждому "американцу" !!!
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2
Евгений Ковальски , 1 сентября 2016 в 11:20
Виски! Вы забыли про виски и бурбон на избирательных участках, бесплатно!
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2
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 10:55
В тему :

http://www.rbc.ru/politics/30/...

Вот так надо ???
Ответить 
2
alisa alieva , 1 сентября 2016 в 10:56
СОВЕСТЬ-кто нибудь знает, что это такое ? Я поняла, что у меня другое понятие об этом слове.
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-13
Виктор Дремов , 1 сентября 2016 в 10:57
Действительно, кто бы не пришёл к власти в США, политика этой страны всё равно будет недружественной. Экономика США сейчас находится в кризисе. В этой связи есть все основания полагать, что США и дальше будут проводить политику, которая направлена на то, чтобы посредством войн поднимать свою экономику. Но Россия не позволит США вмешиваться в наши дела, это однозначно.
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9
alisa alieva , 1 сентября 2016 в 11:00
Дремов, вы точно описали картину в России. Видать надолго вы заДремали.
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1
Фотий Ту , 1 сентября 2016 в 11:24
Это их худые черти бермутят воду во пруду, это все придумал Черчилль в осямнацатам году! И не испортят нам обедни злые происки врагоф!
Ох, где ж те санитары.
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1
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 11:30
BOT, уже можно представить (тот самый - знаменитый случай !) реакцию ватников на этот сольный номер лаврова : "не слышал, не читал ... , но подерживаю"
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4
alisa alieva , 1 сентября 2016 в 10:59
А что такое наглость- этого в стране у руководителей полно,по-этому я поняла. Господи, какие они толстокожие эти лавровы, захаровы, да все,все,все. Они не краснеют, не белеют, не зеленеют от наглости.
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4
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:01
К Трампу готовится выехать "волшебник" Чуров с "технологами" ?
(как в своё время американские политтхнологи перед выборами к Ельцину ездили)
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11
Анатолий Прокопьев , 1 сентября 2016 в 11:02
...Сергей Лавров раскритиковал избирательную кампанию..
------------------------
С таким же успехом это может сделать и КимЧенЫн...)))
------------------------
.. "Голосуйте за одного кандидата, потому что другой — шпион"»
-----------------------
Не знаю, есть ли такой лозунг в США, но у нас открыто называют оппонентов власти и Путина агентами госдепа.. или пятой колонной.. Недавно видел ролик, как Коротченко задыхаясь от ненависти, кричал на Митволя, (дебаты типа), что тот предатель и работает на НАТО, что-то там про пулеметы НАТО.. ... Не дословно, потому что крик был в виде бреда... Хотя Митволь никогда не замечен был даже в симпатиях к оппозиции.. )))
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