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1502 Лавров раскритиковал избирательную кампанию в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал избирательную кампанию в США, отметив, что ему «досадно за американских партнеров».
«В политической борьбе, особенно накануне выборов, соперники иногда прибегают к весьма нестандартным методам и образам в агитационных кампаниях. Но происходящее сегодня, когда Россию в предвыборной кампании превратили в страну, которая якобы «оказывает решающее влияние на процессы в США», — это перебор», — заявил Лавров.
По мнению министра, это «утрированный лозунг, направленный на то, чтобы «бить» избирателя по голове».
«Я практически дословно цитирую их кампании: "Голосуйте за одного кандидата, потому что другой — шпион"», — заявил министр.
Лавров также напомнил, что США за последнее время несколько раз обвиняли так называемых «российских хакеров» во взломе разных американских ресурсов, например, сайтов Демократической партии и некоторых ведомств.
«Эксперты, которые разбираются, как устроено хакерское сообщество, говорят, что это глупость.
При этом США арестовывали наших граждан в третьих странах и часто незаконно вывозили в США, чтобы там их судить. Еще год назад мы предложили США провести консультации о сотрудничестве в сфере кибербезопасности (потому что нас это тоже волнует). Ответа не было. Я напоминал об этом Керри в январе, он сказал: «Идея хорошая, этим надо заняться». Потом напоминал в мае, и вот недавно. Ответа так и нет», — сообщил Лавров.
При этом министр отметил, что Россия готова работать с любым лидером, который заручится доверием американских граждан на предстоящих выборах.
Отвечая на вопрос, видит ли он какие-либо предпосылки для новой холодной войны, Сергей Лавров ответил: «Не вижу предпосылок для того, чтобы «второе издание» холодной войны стало реальностью».
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В июле хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии США. Утечка привела к отставке главы комитета партии Дебби Вассерман-Шульц. Позднее стало известно, что взломаны были также данные избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В августе предвыборные сайты в штатах Иллинойс и Аризона прекратили работу из-за того, что хакеры атаковали систему регистрации избирателей. Кроме того, атаке подвергся предвыборный штаб Дональда Трампа.
Автор
Ольга Просвирова
глава службы информации
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