Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что налоги в России не стоит повышать, передает ТАСС.

«Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», — сказал Белоусов. Таким образом он прокомментировал предложение министерства финансов о повышении налогов для снижения дефицита бюджета.

Белоусов рассказал, что уже в 2016 году можно приватизировать 19,5% акций «Роснефти». Как сообщает Минэкономразвития, «Роснефтегаз» к 1 сентября должен представить рекомендации по сделке по приватизации «Роснефти».

Сделка по продаже пакета акций «Башнефти», принадлежащих государству, будет проведена только после реализации 19,5% акций «Роснефти».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, Минфин за 2017-2019 годы хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн рублей. По подсчетам министерства, в следующем году можно получить дополнительно 670 млрд рублей, а в 2019-м — почти 1 трлн.

Министерство предлагает собрать деньги с нефтяников, «Газпрома», табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний.