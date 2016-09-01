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265 Помощник Путина заявил об отсутствии необходимости повышать налоги
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что налоги в России не стоит повышать, передает ТАСС.
«Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», — сказал Белоусов. Таким образом он прокомментировал предложение министерства финансов о повышении налогов для снижения дефицита бюджета.
Белоусов рассказал, что уже в 2016 году можно приватизировать 19,5% акций «Роснефти». Как сообщает Минэкономразвития, «Роснефтегаз» к 1 сентября должен представить рекомендации по сделке по приватизации «Роснефти».
Сделка по продаже пакета акций «Башнефти», принадлежащих государству, будет проведена только после реализации 19,5% акций «Роснефти».
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, Минфин за 2017-2019 годы хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн рублей. По подсчетам министерства, в следующем году можно получить дополнительно 670 млрд рублей, а в 2019-м — почти 1 трлн.
Министерство предлагает собрать деньги с нефтяников, «Газпрома», табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний.
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