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Новости

265 Помощник Путина заявил об отсутствии необходимости повышать налоги

01.09.2016 Теги: кризис, налоги

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что налоги в России не стоит повышать, передает ТАСС.

«Я считаю, что налоги всегда надо только снижать», — сказал Белоусов. Таким образом он прокомментировал предложение министерства финансов о повышении налогов для снижения дефицита бюджета.

Белоусов рассказал, что уже в 2016 году можно приватизировать 19,5% акций «Роснефти». Как сообщает Минэкономразвития, «Роснефтегаз» к 1 сентября должен представить рекомендации по сделке по приватизации «Роснефти».

Сделка по продаже пакета акций «Башнефти», принадлежащих государству, будет проведена только после реализации 19,5% акций «Роснефти».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, Минфин за 2017-2019 годы хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн рублей. По подсчетам министерства, в следующем году можно получить дополнительно 670 млрд рублей, а в 2019-м — почти 1 трлн.

Министерство предлагает собрать деньги с нефтяников, «Газпрома», табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний.

 


11 комментариев

4
andy klimens , 1 сентября 2016 в 11:26
И действительно, зачем повышать налоги, когда можно повысить сборы, акцизы, пошлины:)
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1
ашим .н , 1 сентября 2016 в 11:27
Какой умный дядя.Если зарплату не платить-то действительно,зачем повышать налоги.
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1
andy klimens , 1 сентября 2016 в 11:28
"ввести акциз на напитки с добавлением сахара"
---------------------------
почему только на напитки? Предлагаю шире: на сахар и соль - и население покупает и при любой переработке используются
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0
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:42
...За сахар в лимонадах, за алкоголь в спиртных напитках, за виноград в вине и соке, за никотин в табачных изделиях, за мясо в колбасе, за молоко в сыре и масле, за каучук в покрышках, за древесину в бумаге, за кислород в воздухе ???
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0
Васо Днепровский , 1 сентября 2016 в 11:49
После того как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать.
Это возмутительно!!!
Молчаааать!!!
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2
Проходящий Мимо , 1 сентября 2016 в 11:30
... можно приватизировать 19,5% акций «Роснефти»...
===============
Вот скажите, какой нормальный инвестор захочет покупать акции компании на территории где одним звонком президента эти акции вернут государству?
Мое виденье этого: сейчас создается видимость приватизации, объявляются торги, никто не дает заявленную цену, цену снизят и тихонько продадут кому нужно на сходных условиях за смешные деньги. Схема безотказна и проста.
А вот налоги повышать придется, ведь денег нет и держаться уже почти нет возможности ну и со здоровьем не ахти...
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0
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 11:50
рано или поздно - всё опять будет национализировано.
слишком много награбленного накопилось, экономика - в заднице, а эти "приватизации" сегодня напоминают распродажу вещей ... покойного !
у "крутых" паника (приближается очередной 17-ый год !?)
- потому и на запад "выручку" с семейками вывозят
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2
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 11:36
... вот и яблочко с яблоньки упало ... и заговорило человеческим голосом ...
(1-ое сентября, а смеёмся как 1-го апреля)
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0
Скорпион 81 , 1 сентября 2016 в 11:38
Теперь точно повысят с одорением рпц
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1
Кот Учёный , 1 сентября 2016 в 11:38
"Считают"-то они одно. А делают совсем другое...
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0
Евгений Дорофеев , 1 сентября 2016 в 11:43
Собака брешет, караван идет! Сколько не говори сахар, во рту сладко не будет.
Это малая доля народного сарказма в отношении болтунов-чиновников.
Это все СЛОВА, когда дело будет, когда начнет покупать, не продавать??
Лучше бы молчал, умнее выглядел!
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