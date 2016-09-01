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Новости

51 Мосгорсуд отказался заменить Навальному условный срок на реальный

01.09.2016 Теги: навальный, суды

Мосгорсуд признал законным отказ заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», передает Интерфакс.

Люблинский суд 1 августа отказался удовлетворить ходатайство уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В тот же день апелляционную жалобу подала прокуратура.

Теперь решение Люблинского суда вступило в законную силу. Сам Навальный на нынешнее заседание не явился, его интересы представлял адвокат, пишет РИА Новости.

По правилам условного срока, осужденный должен два раза в месяц являться в инспекцию. Там с ним проводят разъяснительные беседы. Навальный четыре раза приходил отмечаться с опозданием, ссылаясь на болезнь или отпуски. Представитель ФСИН посчитал нарушения систематическими и обратился в суд с ходатайством об отмене условного осуждения.

В декабре 2014 года Алексея Навального признали виновными по делу о якобы имевших место хищении средств у компании «Ив Роше». Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно и пяти годам испытательного срока. Младшего брата, Олега Навального приговорили к трем с половиной годам реального срока.


1 комментарий

0
Konst. Omarov , 1 сентября 2016 в 11:53
Да здравствует российский суд - самый гуманный в мире. Разумеется, к своим гуманный.
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