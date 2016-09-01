Новости
9 В Татарстане отменили регистрацию кандидата от «Яблока» на выборах в Госдуму
Верховный суд Татарстана отменил регистрацию Ирека Муртазина, специального корреспондента «Новой газеты», кандидата в депутаты Госдумы РФ от «Яблока» по Приволжскому одномандатному округу.
С заявлением об отмене регистрации Муртазина обратилась в суд его соперница из «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева. Ее доводы заключаются в том, что Муртазин при регистрации указал неполные данные о своей судимости. В 2009 году он был осужден по двум статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды […] к какой-либо социальной группе» (в данном случае — к властям Татарстана) и по части 2 статьи 129 УК России «Клевета» (в отношении бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева). Погашенную судимость по статье «Возбуждение ненависти…» кандидат в регистрационных документах указал, а о пункте приговора по статье «Клевета» не упомянул.
Выступив в суде, Ирек Муртазин сослался на то, что статья 229 («Клевета») в дальнейшем была исключена из Уголовного кодекса РФ и согласно определению Конституционного суда РФ от 10 марта 2016 года он не считается судимым по данной статье.
Кроме того, подчеркнул ответчик, обе статьи фигурировали в одном приговоре по его делу (отдельного суда по обвинению в клевете не было), и, следовательно, у него была одна судимость. Факт судимости по статье «Возбуждение ненависти…» он указал и, значит, не было самого события «сокрытия сведений о судимости».
Представитель прокуратуры требования Бильгильдеевой поддержал, а судья Эдуард Каминский иск удовлетворил.
Ирек Муртазин сразу после заседания суда, не дожидаясь мотивировочной части решения, подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.
Автор
Борис Бронштейн
обозреватель «Новой»
Другие материалы
Фото дня
Блог редакции
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
Миллионы из пепла
Последняя невозможность
В «Останкино» открыли мемориал памяти пропавшим в Югославии журналистам Ногину и Куринному
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Вторая «ночь длинных ковшей»6020
-
Страшно и злободневно13537
-
Гуковские шахтеры7018
-
В Москве началась избирательная кампания2484
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров23430
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12541
Самое обсуждаемое
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»
Почему это интервью вызвало такую неоднозначную реакцию? Потому что...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
А кого Вы считаете "владельцем банка"? Пару сотен молодчиков, которых...
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
Вывод вот такой. В любой точке земного шара человек рождается с...
Самое читаемое
Голубые и политзаключенные — а разве это наболевшая тема?127289
Андрей Кончаловский: «Объективной истории не существует»87674
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной82735
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев