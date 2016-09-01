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Новости

9 В Татарстане отменили регистрацию кандидата от «Яблока» на выборах в Госдуму

01.09.2016 Теги: выборы2016, яблоко

Верховный суд Татарстана отменил регистрацию Ирека Муртазина, специального корреспондента «Новой газеты», кандидата в депутаты Госдумы РФ от «Яблока» по Приволжскому одномандатному округу.

С заявлением об отмене  регистрации Муртазина обратилась в суд его соперница из «Справедливой России» Рушания Бильгильдеева. Ее доводы заключаются в том, что Муртазин при регистрации указал неполные данные о своей судимости. В 2009 году он был осужден по двум статьям:  «Возбуждение ненависти либо вражды […] к какой-либо социальной группе» (в данном случае — к властям Татарстана) и по части 2 статьи 129 УК России «Клевета» (в отношении бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева).  Погашенную судимость по статье «Возбуждение ненависти…» кандидат в регистрационных документах указал, а о пункте приговора по статье «Клевета» не упомянул.

Выступив в суде, Ирек Муртазин сослался на то, что статья 229 («Клевета») в дальнейшем была исключена из Уголовного кодекса РФ и согласно определению Конституционного суда РФ от 10 марта 2016 года он не считается судимым по данной статье.

Кроме того, подчеркнул ответчик, обе статьи фигурировали в одном приговоре по его делу (отдельного суда по обвинению в клевете не было), и, следовательно, у него была одна судимость. Факт судимости по статье «Возбуждение ненависти…» он указал и, значит, не было самого события «сокрытия сведений о судимости».

Представитель прокуратуры требования Бильгильдеевой поддержал, а судья Эдуард Каминский иск удовлетворил.   

Ирек Муртазин сразу после заседания суда, не дожидаясь мотивировочной части решения, подал апелляционную жалобу в Верховный суд РФ.


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Автор

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

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