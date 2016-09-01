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Новости

1883 В Беслане во время панихиды задержали журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян

01.09.2016 Теги: беслан, давление на сми, журналистика, журналисты, задержания, закон о сми, новая газета, полиция, права журналиста, сми

В Беслане во время панихиды по погибшим в теракте 2004 года полиция задержала журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян.

В 9:15 в Школе №1 Беслана прозвучал звонок на школьную линейку, после чего началась панихида. Пять женщин, потерявших в теракте близких, сняли кофты и куртки, под ними оказались футболки с обвинениями в адрес президента.

Сотрудники ФСБ и полицейские в штатском оттеснили женщин от центра зала, фактически заблокировав в углу. Закрывали спинами, пока проходила официальная делегация, в том числе и.о. главы Северной Осетии Вячеслав Битаров.

После чего начальник РОВД по Правобережному району Ибрагим Дулаев подошел к женщинам и сообщил, что они нарушают ст. 20.2 КоАП и должны проехать в отделение. Женщины начали кричать, полицейские отступили.

В акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках); Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан); Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла); Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках); Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).

Женщины требовали расследования трагедии. Говорили о том, что во время освобождения школы, когда заложники находились внутри, специальные подразделения вели шквальный обстрел школы, в том числе — из огнеметов и танков.

Задержанных журналистов повезли в отделение для установления личности. Диане Хачатрян, снимавшей акцию, сотрудники полиции заявили, что у нее фальшивый паспорт, Елене Костюченко предъявили ненадлежащее хранение документов.


12 комментариев

13
Owod_ RUS , 1 сентября 2016 в 12:25
Какие же это "правоохранительные органы"?

Псы. Псы режима.
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12
Юрий . , 1 сентября 2016 в 12:29
Российские силовики, во всех регионах России, как женщины легкого поведения, за косточки с барского стола, выполняют любые прихоти местных чиновников-князьков.
Незаконно задержать? Пожалуйста! Разогнать недовольных? Это мы щас! Состряпать уголовное дело на несогласных с беспределом власти? Да завсегда пожалуйста!
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12
Дмитрий Ледовских , 1 сентября 2016 в 12:32
достойные потомки вертухаев 30-50х годов 20 века
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2
Voland Xo , 1 сентября 2016 в 13:03
Ни кокая униформа или официальные полномочия не могут скрыть омерзительную гнусность этих бесчеловечных подонков.
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7
саша чукотский , 1 сентября 2016 в 12:40
Диане Хачатрян, снимавшей акцию, сотрудники полиции заявили, что у нее фальшивый паспорт,
********************
Какие бдительные. Это уголовная статья. А извиняться потом будут?
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5
Анатолий Прокопьев , 1 сентября 2016 в 12:44
К сожалению, в России нет практики независимого расследования трагических или криминальных событий, как есть в "ненавистных" США или ЕС. Там могут годами выяснять, кто и как действовал и почему случилось событие.. Мы обречены повторять вновь и вновь свои ошибки, умножая свои беды..
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0
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 12:55
"Мы обречены повторять вновь и вновь свои ошибки, умножая свои беды.. " (это приговор?) - ЛЁЖА НА ДИВАНЕ И УТКНУВШИСЬ В зомби-телевизор - ДА !!!
(т.е. на обречённых, как и на обиженных, воду можно возить ?)
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0
andy klimens , 1 сентября 2016 в 13:09
Нет, парламентская комиссия была, но главой ее был Александр Торшин, так что, как говорится результат был заранее известен:(
"работу Оперативного штаба и правоохранительных органов в дни теракта в Беслане он назвал "адекватной"
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6
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 12:46
... как же полиция Беслана не додумалась отменить Панихиду и 1-ое Сентября ?
(ширма "полицейский", всё равно, подыхает потом - ментом поганым)
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5
Alex 957 , 1 сентября 2016 в 12:46
"Елене Костюченко предъявили ненадлежащее хранение документов." - авторы заинтриговали просто. Может быть Елена Костюченко когда-нибудь напишет о ненедлежащем хранении.
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8
КРАЙ *** , 1 сентября 2016 в 12:46
Поддерживаю этих смелых женщин.
Подонки должны ответить за убийства наших детей!
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8
ВРАЧ ПСИХИАТР , 1 сентября 2016 в 12:47
Я верю, воздастся этим нелюдям за Беслан, Норд-Ост, Волгоград, Волгодонск, Москву....Это вечная боль для всех нас!!!
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