В Беслане во время панихиды по погибшим в теракте 2004 года полиция задержала журналистов «Новой газеты» и «Таких дел» Елену Костюченко и Диану Хачатрян.

В 9:15 в Школе №1 Беслана прозвучал звонок на школьную линейку, после чего началась панихида. Пять женщин, потерявших в теракте близких, сняли кофты и куртки, под ними оказались футболки с обвинениями в адрес президента.

Сотрудники ФСБ и полицейские в штатском оттеснили женщин от центра зала, фактически заблокировав в углу. Закрывали спинами, пока проходила официальная делегация, в том числе и.о. главы Северной Осетии Вячеслав Битаров.

После чего начальник РОВД по Правобережному району Ибрагим Дулаев подошел к женщинам и сообщил, что они нарушают ст. 20.2 КоАП и должны проехать в отделение. Женщины начали кричать, полицейские отступили.

В акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках); Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан); Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла); Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках); Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).

Женщины требовали расследования трагедии. Говорили о том, что во время освобождения школы, когда заложники находились внутри, специальные подразделения вели шквальный обстрел школы, в том числе — из огнеметов и танков.

Задержанных журналистов повезли в отделение для установления личности. Диане Хачатрян, снимавшей акцию, сотрудники полиции заявили, что у нее фальшивый паспорт, Елене Костюченко предъявили ненадлежащее хранение документов.