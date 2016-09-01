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1275 Томские ученые придумали способ борьбы с «молодежным экстремизмом»
Пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ) сообщила, что специалисты вуза (социологи и программисты) впервые в России масштабно изучили экстремистские сообщества в соцсети «ВКонтакте» и создали методику поиска таких групп, сообщает пресс-служба вуза..
«Изучение этого явления сегодня особенно актуально для обеспечения безопасности государства и его граждан. Поэтому мы решили взять тему экстремистских онлайн-групп в социальной сети и посмотреть, как распространяются эти идеи, как устроены подобного рода онлайн-сообщества», — рассказал завкафедрой социологии Виталий Кашпур.
В вузе пояснили, что при определении экстремистских групп использовали специальные методы, разработанные на основе зарубежного опыта. Подробнее про эти методы не сообщается, только отмечается, что вначале исследователи искали посты по ключевым словосочетаниям «экстремистского лексикона» и идентифицировали группы. Поисковую систему разработала московская компания. После этого социологи обработали найденные группы на предмет экстремистских проявлений. Затем, с помощью социально-сетевого анализа ученые определили, кто является лидером группы, какие связи существуют внутри сообщества, насколько оно сплочено и устойчиво.
В итоге ученые отобрали 11 групп с наиболее выраженным экстремистским уклоном, после чего определили возрастной, гендерный состав и географию проживания ее участников. Общее число участников этих групп — около 210 тыс. человек. Большинство пользователей (почти 70%) составляют мужчины в возрасте от 16 до 28 лет, отметили в пресс-службе вуза.
В основном, участники экстремистских групп проживают в Центральном и Приволжском федеральных округах. Менее всего вовлечены в эти сообщества жители Сибири и Дальнего Востока.
Результаты исследований, считают в учебном заведении, могут быть использованы для разработки программ по противодействию молодежному экстремизму. Отмечается, что за время исследования Роскомнадзор закрыл одну из групп, которую изучали томские ученые, еще одна попала в список запрещенных. «Это говорит о том, что методика поиска, разработанная учеными ТГУ, является правильной», — заявили ученые.
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