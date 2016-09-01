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Новости

1275 Томские ученые придумали способ борьбы с «молодежным экстремизмом»

01.09.2016 Теги: вконтакте, соцсети, томск, ученые, экстремизм

Пресс-служба Томского госуниверситета (ТГУ) сообщила, что специалисты вуза (социологи и программисты) впервые в России масштабно изучили экстремистские сообщества в соцсети «ВКонтакте» и создали методику поиска таких групп, сообщает пресс-служба вуза..

«Изучение этого явления сегодня особенно актуально для обеспечения безопасности государства и его граждан. Поэтому мы решили взять тему экстремистских онлайн-групп в социальной сети и посмотреть, как распространяются эти идеи, как устроены подобного рода онлайн-сообщества», — рассказал завкафедрой социологии Виталий Кашпур.

В вузе пояснили, что при определении экстремистских групп использовали специальные методы, разработанные на основе зарубежного опыта. Подробнее про эти методы не сообщается, только отмечается, что вначале исследователи искали посты по ключевым словосочетаниям «экстремистского лексикона» и идентифицировали группы. Поисковую систему разработала московская компания. После этого социологи обработали найденные группы на предмет экстремистских проявлений. Затем, с помощью социально-сетевого анализа ученые определили, кто является лидером группы, какие связи существуют внутри сообщества, насколько оно сплочено и устойчиво.

В итоге ученые отобрали 11 групп с наиболее выраженным экстремистским уклоном, после чего определили возрастной, гендерный состав и географию проживания ее участников. Общее число участников этих групп — около 210 тыс. человек.  Большинство пользователей (почти 70%) составляют мужчины в возрасте от 16 до 28 лет, отметили в пресс-службе вуза. 

В основном, участники экстремистских групп проживают в Центральном и Приволжском федеральных округах. Менее всего вовлечены в эти сообщества жители Сибири и Дальнего Востока.

Результаты исследований, считают в учебном заведении, могут быть использованы для разработки программ по противодействию молодежному экстремизму. Отмечается, что за время исследования Роскомнадзор закрыл одну из групп, которую изучали томские ученые, еще одна попала в список запрещенных. «Это говорит о том, что методика поиска, разработанная учеными ТГУ, является правильной», — заявили ученые.


11 комментариев

11
Owod_ RUS , 1 сентября 2016 в 12:48
Давайте, я расскажу "томским учёным" и всем тем, кто стоит (или прячется) за их спинами, как "эффективно противодействовать молодёжному (да и любому другому) экстремизму" - дайте молодёжи возможность учится, если нет возможности платить за обучение - дайте возможность учится бесплатно, дайте возможность достойно трудоустроиться после обучения, дайте возможность заполнять досуг не пивом и алкогазировкой, а доступными спортивными секциями, перестаньте насильно забивать молодые головы идеологическим мусором - И ВЫ УДИВИТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТУ!
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7
Анатолий Прокопьев , 1 сентября 2016 в 12:50
Интересно, эти т.н. "ученые" причисляли к экстремистам тех, кто призывал к убийствам украинцев, американцев или людей других национальностей, или только тех, кто проявлял оппозиционные настроения в отношения к власти в общем и к Путину в частности??
Я думаю, что по их мнению, экстремистами являются только вторые.. Иначе цифра "экстремистов" была бы близка к 90% населения..
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7
kirill malinov , 1 сентября 2016 в 12:51
По мнению Томских учёных разгромленная телекомпания Теле-2 к какой группе принадлежала?
Больше ни чем порадовать местные учёные не могут? Например, новый вид топлива, средство коммуникации, или ещё что-либо полезное для простых граждан.
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1
kirill malinov , 1 сентября 2016 в 13:24
Точнее будет так:
Закрытое акционерное общество «Телерадиокомпания ТВ-2»
Начало вещания 15 мая 1991 года. Дата конца вещания 1 января 2015 года (эфирное вещание),8 февраля 2015 года (кабельное и интернет-вещание).
ТВ2 — одна из первых негосударственных телекомпаний СССР и России.
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2
Анатолий Беднов , 1 сентября 2016 в 13:01
Менее всего вовлечены в эти сообщества жители Сибири и Дальнего Востока.
---

Ибо там живет будущее России, а центральная часть - ее прошлое. На востоке России национал-экстремизмом не заморачиваются, там другие заботы и задачи.
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1
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 13:07
один НЕ экстремизм уже мельдонием победили !
... повторяются кадры из xyд. к-ф, где раненому рецидивисту переливают кровь участкового мента ... (не томские ученые придумали ???)
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5
Юрий Кожин , 1 сентября 2016 в 13:09
Ключевые словосочетания...
Огласите весь список, пожалуйста. Там есть "мочить в сортире", например?
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3
Фотий Ту , 1 сентября 2016 в 13:20
Ну, вот проанализировали учоные - и кто лидерами-то молодежных экстремисских сообчеств оказались? Дугин, наверное, Рогозин, Кургинян, Стариков, Володин, Кадыров? А?
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3
Nail Timler , 1 сентября 2016 в 13:20
"Томские ученые" типа "британские ученые"?
А вот если икстремисты на арабском будут переписываться, прога вычислит их? Или фильтр только на сермяжный настроен?
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1
andy klimens , 1 сентября 2016 в 13:35
Томской госуниверситет - он, если несложно напомните, между Массачусетсом и Стэндфордом?:) или где?:)
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1
Ігор Крук , 1 сентября 2016 в 13:49
Отмечается, что за время исследования Роскомнадзор одну из групп, которую изучали томские ученые, еще одна попала в список запрещенных. «Это говорит о том, что методика поиска, разработанная учеными ТГУ, является правильной», — заявили ученые.

Уровень логичности научного мышления зашкаливает...
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