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Новости

339 Районные власти Петерубрга подтвердили незаконность установки доски Маннергейму

01.09.2016 Теги: великая отечественная война, мединский, петербург

В комитет по культуре Санкт-Петербурга поступил акт о демонтаже незаконно установленной памятной доски маршалу Маннергейму, передает РИА Новости. Об этом заявила исполняющая обязанности начальника отдела культуры Центрального района города Наталья Корель. Ранее об этом сообщил источник Интерфакса в органах исполнительной власти Петербурга.

По словам Горелик, местные власти обнаружили на территории центрального района города мемориальную доску, которая не числится в официальном перечне. По факту был составлен акт, его направили в комитет по культуре.

14 сентября Смольнинский районный суд Петербурга приступит к рассмотрению иска петербуржца к городскому правительству о признании незаконной установки доски Маннергейму. Если до дня заседания мемориальная доска будет демонтирована, его доверитель не намерен отказываться от иска, сообщил юрист истца.

По городскому закону о мемориальных досках, за незаконную установку юрлицам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Ранее в четверг, 1 сентября, сообщалось, что министр культуры России Владимир Мединский не обладает информацией о снятии памятной доски. Накануне источник ТАСС утверждал, что доску снимут до 8 сентября.

16 июня в центре Санкт-Петербурга на Захарьевской улице на здании Военного инженерно-технического университета открыли мемориальную доску финскому маршалу Карлу Маннергейму. Через несколько дней ее облили красной краской. В августе ее снова обливали краской, это сделали члены незарегистрированной партии «Другая Россия». Полиция ведет проверку по факту порчи доски.


4 комментария

1
Nail Timler , 1 сентября 2016 в 13:10
"начальник Наталья Корель", "По словам Горелик", "министр Мединский" - и эти люди меня, Иванова Ивана Ивановича, учат любить Русь-матушку.
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1
Voland Xo , 1 сентября 2016 в 13:15
Вот-то удивили, что министр культуры России Владимир Мединский не обладает информацией — он независимыми мыслительными процессами не обладает.
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1
Фотий Ту , 1 сентября 2016 в 13:24
Ну, юрьлиц оштарафуют, а Мединский, знач, как всегда ни причем, да? Мимокрокодил и просто порадовалсо новому украшательству на лике города?
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0
Арман Тажбаев , 1 сентября 2016 в 13:37
Установка незаконна, тогда зачем устанавливали. Непонятно. Зато за словесными баталиями хороший- плохой Маннергейм, совсем забыли про мост, названный в честь Героя РФ. Что наверняка и требовалось.
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