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4390 Заявление редакции «Новой газеты» по поводу задержания журналистов в Беслане
В Беслане в ходе освещения протестной акции матерей, потерявших своих детей в бесланской первой школе, были задержаны Елена Костюченко, корреспондент «Новой газеты», и корреспондент портала «Такие дела» Диана Хачатрян.
Люди в штатском, пытавшиеся отнять камеру у Костюченко, требовали прекратить съемку, хотя она объяснила им, что фиксировать события — это суть ее работы. Женщина-полицейский на месте происшествия заявила: «Это наши люди, мы сами с ними разберемся».
Елена Костюченко сообщила полицейским о том, что «Новая газета» федеральное издание, которое пишет обо всем, что происходит в стране.
Сейчас Костюченко и Хачатрян вместе с протестующими женщинами доставлены в Правобережный отдел полиции.
«Новая газета» требует немедленного освобождения коллег, а также сообщает руководству республики о намерении обратиться в суд с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности.
Автор
«Новая газета»
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