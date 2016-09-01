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Новости

4390 Заявление редакции «Новой газеты» по поводу задержания журналистов в Беслане

01.09.2016 Теги: беслан, давление на сми, журналистика, журналисты, закон о сми, новая газета, полиция, права журналиста, сми

В Беслане в ходе освещения протестной акции матерей, потерявших своих детей в бесланской первой школе, были задержаны Елена Костюченко, корреспондент «Новой газеты», и корреспондент портала «Такие дела» Диана Хачатрян.

Люди в штатском, пытавшиеся отнять камеру у Костюченко, требовали прекратить съемку, хотя она объяснила им, что фиксировать события — это суть ее работы. Женщина-полицейский на месте происшествия заявила: «Это наши люди, мы сами с ними разберемся».

Елена Костюченко сообщила полицейским о том, что «Новая газета» федеральное издание, которое пишет обо всем, что происходит в стране.

Сейчас Костюченко и Хачатрян вместе с протестующими женщинами доставлены в Правобережный отдел полиции.

«Новая газета» требует немедленного освобождения коллег, а также сообщает руководству республики о намерении обратиться в суд с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности.


8 комментариев

13
Owod_ RUS , 1 сентября 2016 в 12:56
" Женщина-полицейский на месте происшествия заявила: «Это наши люди, мы сами с ними разберемся»." - да вы уже "разобрались". Сначала с заложниками, а теперь вот с выжившими "разбираетесь".

"Женщина-полицейский"... Какая же это "женщина"?

Позорище...
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4
Слесарь Сантехник , 1 сентября 2016 в 13:16
Они с ними разберутся, как разобрались с трактористами с Кубани.
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10
Елена Курошева , 1 сентября 2016 в 12:59
" Женщина-полицейский на месте происшествия заявила: «Это наши люди, мы сами с ними разберемся»...."

Что она имела в виду?! Протестующие - ее рабы?! Ее собственность?!

Кавказские полицейские в очередной раз продемонстрировали правовой нигилизм, показав тем самым, что Беслан живет не по закону, а по бандитским понятиям.
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1
Дмитрий Кузьмин , 1 сентября 2016 в 13:34
Их детей убили потому, что Масхадов в конце концов, отчаявшись добиться от Кремля гарантий неприкосновенности, заявил, что и без всяких гарантий поедет на переговоры с захватчиками, что бы освободить детей. Этого кремлевские никак не могли допустить...
Зато теперь на очереди матери тех детей... в этом "Мы с ними тут сами разберемся" и "Это наши люди" - вся РФия... Кого под конвоем отправим, а кому поможем порешаем... на погоне новая звезда, на шее странгуляционная борозда ...
Я люблю Россию - я патриот!
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0
Rushan Zaripov , 1 сентября 2016 в 13:36
Причем здесь суд? Совершено уголовное преступление, по которому недавно осудили т-ща Волкова. Так что, т-щ Колокольцев, вы уж там разберитесь, пожалуйста, среди своих нигилистов.
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0
Юрий Козлов Козлов , 1 сентября 2016 в 13:36
Да простит меня модератор, других слов кроме матерных нет !
Как же эти лизоблюды достали !!!
Лижут и лижут, лижут и лижут !
Да у Вашего вождя скоро задница изотрётся !
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0
Георгий Луцкевич , 1 сентября 2016 в 13:41
КГБшник (удалено модератором) пожертвовал жизнями детей в Беслане ради "мочения в сортире". Но не любит вспоминать об этом.
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0
tchistiakov boris , 1 сентября 2016 в 13:50
то, что кому-то - "удобно" воевать и в Украине, и в сирии, и "новочеркасск" не прочь по всей стране "открыть" - уже 17 лет понятно, с первого дня вступления в "роль" со 2-ой чеченской .
но всему этому "когда-то" должен наступить конец !
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