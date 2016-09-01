В Беслане в ходе освещения протестной акции матерей, потерявших своих детей в бесланской первой школе, были задержаны Елена Костюченко, корреспондент «Новой газеты», и корреспондент портала «Такие дела» Диана Хачатрян.

Люди в штатском, пытавшиеся отнять камеру у Костюченко, требовали прекратить съемку, хотя она объяснила им, что фиксировать события — это суть ее работы. Женщина-полицейский на месте происшествия заявила: «Это наши люди, мы сами с ними разберемся».

Елена Костюченко сообщила полицейским о том, что «Новая газета» федеральное издание, которое пишет обо всем, что происходит в стране.

Сейчас Костюченко и Хачатрян вместе с протестующими женщинами доставлены в Правобережный отдел полиции.

«Новая газета» требует немедленного освобождения коллег, а также сообщает руководству республики о намерении обратиться в суд с заявлением о воспрепятствовании журналистской деятельности.