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Новости

249 14 журналистов Znak.com вышли из Союза журналистов

01.09.2016 Теги: журналистика, журналисты, профсоюзы

14 сотрудников интернет-издания Znak.com написали заявления о выходе из Союза журналистов. Об этом сказано в сообщении на сайте СМИ.

Заявления были сданы в секретариат Свердловского творческого союза журналистов. В сообщении отмечается, что большинство журналистов состояли в союзе с 2007 года, а секретарь редакционной ячейки Znak.com входил в состав правления местного творческого союза журналистов.

Написать заявления о выходе из союза журналисты решили после смены его руководства, а также поведения новых руководителей вскоре после назначения.

«В составе секретариата СЖР после недавнего съезда оказались люди, к которым редакция Znak.com не испытывает доверия (вернее будет сказать — испытывает недоверие). Уже после проведения съезда СЖР 15 августа мы в редакции обсуждали возможность выхода из состава Союза», — сказано в сообщении.

Журналисты Znak.com отметили, что новое руководство демонстрирует «неуважение к рядовым журналистам и занимает услужливо-подобострастную позицию по отношению к чиновникам». В частности, они указали на обсуждение интервью журналиста «Новой газеты» Павла Каныгина с новым уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Речь идет о комментарии управляющего делами Союза журналистов Дениса Токарского, который утверждал, что на самом деле Москалькова не высаживала Каныгина из машины во время интервью (подробнее об инциденте — в статье).

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«Пользуясь трибуной Союза журналистов, эти люди начинают раздавать оценки, деля журналистов на «правильных» и «неправильных». С нашей точки зрения, это недопустимо и опасно», — объясняется в обращении сотрудников Znak.com.

В марте инициативная группа сотрудников «Медиазоны», РБК, «Новой газеты», Znak.com, «Таких дел» и других СМИ объявила о создании независимого профсоюза журналистов.


3 комментария

2
Юрий Козлов Козлов , 1 сентября 2016 в 13:39
Спасибо за гражданскую позицию !
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0
Тимофей Трубицын , 1 сентября 2016 в 13:51
Это поступок.

... О, как я поздно понял,
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую,
И что порой напрасно
Давал страстям улечься,
И что нельзя беречься,
И что нельзя беречься...
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0
Owod_ RUS , 1 сентября 2016 в 13:53
Всё правильно, пусть везде будут "правильные и проверенные люди": в "союзе журналистов" - Токарские, Киселевы, Соловьевы, Толстые и иже с ними, в "союзе кинематографистов" - братья Михалковы, Шахназаровы, Говорухины и пр.; и пусть таких "союзов" будет столько, сколько есть желающих в них объединится - будет сразу видно, кому не подавать руки и чьё "творчество" игнорировать.
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