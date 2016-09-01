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249 14 журналистов Znak.com вышли из Союза журналистов
14 сотрудников интернет-издания Znak.com написали заявления о выходе из Союза журналистов. Об этом сказано в сообщении на сайте СМИ.
Заявления были сданы в секретариат Свердловского творческого союза журналистов. В сообщении отмечается, что большинство журналистов состояли в союзе с 2007 года, а секретарь редакционной ячейки Znak.com входил в состав правления местного творческого союза журналистов.
Написать заявления о выходе из союза журналисты решили после смены его руководства, а также поведения новых руководителей вскоре после назначения.
«В составе секретариата СЖР после недавнего съезда оказались люди, к которым редакция Znak.com не испытывает доверия (вернее будет сказать — испытывает недоверие). Уже после проведения съезда СЖР 15 августа мы в редакции обсуждали возможность выхода из состава Союза», — сказано в сообщении.
Журналисты Znak.com отметили, что новое руководство демонстрирует «неуважение к рядовым журналистам и занимает услужливо-подобострастную позицию по отношению к чиновникам». В частности, они указали на обсуждение интервью журналиста «Новой газеты» Павла Каныгина с новым уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Речь идет о комментарии управляющего делами Союза журналистов Дениса Токарского, который утверждал, что на самом деле Москалькова не высаживала Каныгина из машины во время интервью (подробнее об инциденте — в статье).
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«Пользуясь трибуной Союза журналистов, эти люди начинают раздавать оценки, деля журналистов на «правильных» и «неправильных». С нашей точки зрения, это недопустимо и опасно», — объясняется в обращении сотрудников Znak.com.
В марте инициативная группа сотрудников «Медиазоны», РБК, «Новой газеты», Znak.com, «Таких дел» и других СМИ объявила о создании независимого профсоюза журналистов.
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