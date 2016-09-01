Полиция отпустила из ОВД специального корреспондента «Новой газеты» Елену Костюченко и корреспондента издания «Такие дела» Диану Хачатрян.

В общей сложности журналисты провели в Правобережном отделе полиции около двух часов. Как пояснила Костюченко, один из полицейских «извинился, но в частном порядке».

Женщинам, организовавшим акцию с футболками, на которых были обвинения в адрес президента, предстоит сегодня же явиться в суд: им оформляют протоколы по статьям 19.3 и 20.2 КоАП (неповиновение сотруднику полиции и нарушение порядка проведения митинга).

Как ранее сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).

Журналистов задержали на том основании, что у Хачатрян якобы был «фальшивый паспорт», а Костюченко предъявляли «ненадлежащее хранение документов».

При задержании у Костюченко требовали прекратить съемку и пытались отнять камеру.