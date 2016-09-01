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Новости

2599 В Беслане полиция отпустила журналистов «Новой газеты» и «Таких дел»

01.09.2016 Теги: беслан, журналисты, сми

Полиция отпустила из ОВД специального корреспондента «Новой газеты» Елену Костюченко и корреспондента издания «Такие дела» Диану Хачатрян.

В общей сложности журналисты провели в Правобережном отделе полиции около двух часов. Как пояснила Костюченко, один из полицейских «извинился, но в частном порядке».

Женщинам, организовавшим акцию с футболками, на которых были обвинения в адрес президента, предстоит сегодня же явиться в суд: им оформляют протоколы по статьям 19.3 и 20.2 КоАП (неповиновение сотруднику полиции и нарушение порядка проведения митинга).

Как ранее сообщала «Новая газета», в акции участвовали: Элла Кесаева (дочь Зарина была в заложниках), Эмма Бетрозова (погиб муж Руслан, сыновья 16-летний Алан и 14-летний Аслан), Жанна Цирихова (была заложницей вместе с двумя дочерьми, 8 летняя Елизавета Цирихова погибла), Светлана Маргиева (была заложницей вместе с дочерью Эльвирой, дочь погибла у нее на руках), Эмилия Бзарова (в школе находились двое сыновей, муж и свекровь, 9-летний Аслан Дзасаров погиб).

Журналистов задержали на том основании, что у Хачатрян якобы был «фальшивый паспорт», а Костюченко предъявляли «ненадлежащее хранение документов».

При задержании у Костюченко требовали прекратить съемку и пытались отнять камеру.


7 комментариев

3
vlad celler , 1 сентября 2016 в 14:38
С извинениями ?
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2
Максим Сербин , 1 сентября 2016 в 14:46
какая разница? мне вот больше интересно - был грабеж или не было (см. конец видео). лично я написал обращение на сайте МВД. и вам советую. всяко лучше, чем фигню всякую писать
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2
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 15:24
Неужели доблестный российский суд установит воспрепятствование законной деятельности журналистов и превышение должностных полномочий?..
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3
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 15:27
И хорошо бы опубликовать фамилии полицаев, попирающих российский закон. А также - для равновесия и поддержания веры в правоохранителей - имя совестливого полицейского, который извинился. Страна должна знать своих героев.
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2
Александр Бердников , 1 сентября 2016 в 15:19
Ну, у одного из полицейских оказалась совесть. Частным порядком. К полиции в целом это не относится.
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1
valery yeramianchuk , 1 сентября 2016 в 14:48
Утонула рассеюшка в кровушки и уже очень давно- НЕ ОТМЫТЬСЯ не покаяться.
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1
vlad celler , 1 сентября 2016 в 15:34
А тех женщин пятерых,которые надели майки с надписью - "Путин-палач Беслана" - их отпустили ?
И за что их задержали ?
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