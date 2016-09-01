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Новости

1516 В Луганске взорвали памятник ополченцам в парке Дружбы народов

01.09.2016 Теги: лнр, луганск

Неизвестные взорвали памятный знак в честь погибших ополченцев «Они стояли за Родину», установленный в центре Луганска в парке Дружбы народов, передает РИА Новости.

Взрыв произошел приблизительно в три часа ночи, рассказал источник в местных правоохранительных органах. «Скульптура частично повреждена. На месте работают оперативные группы», — сказал собеседник агентства.

Cкульптура ополченца-казака получила незначительные повреждения. Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов ЛНР, информация об обстоятельствах происшествия уточняется.

Источник Интерфакса в ЛНР считает произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку и сорвать «установившийся режим прекращения огня». «Мы не намерены поддаваться на провокации и будем по-прежнему придерживаться перемирия», — сказал источник.

Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силовики продолжают поиски преступников. Он назвал случившееся терактом. По словам силовика, власти ЛНР планируют восстановить скульптуру в ближайшее время.

Памятник «Они отстояли Родину» был открыт 12 мая 2016 года — в День ЛНР. Автором монумента стал украинский скульптор Виктор Горбулин.


23 комментария

10
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 14:49
Сотни памятников всё-таки останутся на украинской земле - безымянные могилы с номерами. И золотые президентские слова "Их там нет."
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-6
Днепр2 / 6 Днепр , 1 сентября 2016 в 15:28
Очень смахивает на 1 декабря 1962 года Москва , Манеж, выставка произведений художников-авангардистов под названием «Новая реальность» . Те-же напатки, тоже непонимание автора, та-же злоба, дикость какая-то.
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8
олег тихонов , 1 сентября 2016 в 14:49
А какая родина может быть у казака ополченца?
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10
Юрий . , 1 сентября 2016 в 14:50
Памятник нужно было назвать "Они продали оккупантам Родину"
Список живых и пока выживших бандитов-лугандонцев выбить рядом на камне. Что бы и потомкам было проходя куда плюнуть.
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Александр К , 1 сентября 2016 в 15:17
Комментарий удален
0
Модератор: Сергей Золовкин , 1 сентября 2016 в 15:41
Александр К , 1 сентября 2016 в 15:17
Александр... Вы все чаще сваливаетесь в русло обсуждения комментаторов, а не предложенных к обсуждению статей. Напоминаю старожилу сайта. Чревато...))
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5
Vladimir -Kiev , 1 сентября 2016 в 14:58
После казака-ополченца остались только горе, смерть и разруха. И сколько бы памятников ему не ставили, он все равно остается немником-убийцей.
https://cdn1.tass.ru/width/744...
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5
Тимофей Трубицын , 1 сентября 2016 в 15:25
Bellingcat (молодцы ребята!) опубликовала новое расследование – результаты работы с фотографиями гос.наград, которые российские военные выкладывали на своих страничках в соц.сетях.
На многих снимках виден уникальный порядковый номер медали. Полученные данные позволяют говорить о том, что в конфликте участвовали от до 10 тысяч российских военных.
https://ru.bellingcat.com/wp-c...
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1
A H , 1 сентября 2016 в 14:59
(удалено модератором)

Занятное откровение сепаратистки из Луганска
От модератора: Ссылка на матриал "01.09.16 10:19 "Стыдно, но в "ЛНР" люди ждут украинскую армию. Нужно усилить работу "правоохранителей", - сепаратистка Сорока жалуется на жителей оккупированных территорий. ВИДЕО" удалена модератором. Материал расположен на ресурсе "Цензор нет", признанном в РФ экстремистским.
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6
Vladimir -Kiev , 1 сентября 2016 в 15:04
"Цензор" в России, если не ошибаюсь, под запретом.
Вот статья:
Сторонница оккупантов Анна Сорока в эфире подконтрольного боевикам телеканала признала, что жители Луганщины ненавидят боевиков и их вдов.
Сорока возглавляет созданный террористами "ЛНР" проект "Не забудем, не простим".
По ее словам, количество жителей районов, проживающих под оккупацией террористов "ЛНР", но категорически их не поддерживающих и радующихся победам украинской армии над террористами на Донбассе, растет с каждым днем. Масштабы этого процесса не на шутку напугали Сороку и она призывает боевиков срочно принять необходимые меры по отношению к жителям Луганщины, которые ненавидят боевиков.
"У нас есть поселки, где одна улица украинская, другая "республиканская". Вдовам многих ополченцев просто нельзя ходить по этим украинским улицам! Просто нельзя! Потому что люди насмехаются, говорят: "Ну что? Довоевались?" - жаловалась Сорока
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1
A H , 1 сентября 2016 в 15:25
http://www.ostro.org/video/507...
http://dn.depo.ua/rus/lugansk/...

То же видео на незапрещенных ресурсах
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2
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 15:41
Скоро и в России встанет во весь рост этот неприятный вопрос: "Ну что, довоевались?.."
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-5
Днепр2 / 6 Днепр , 1 сентября 2016 в 15:35
Зря вы это , если статья под запретом, то можно и вас привлечь ,а за что разберутся.
От модератора: Под запретом не статья. Ресурс, на котором она размещена. Но она размещена так же и на массе других, не запрещенных ресурсов.
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3
A H , 1 сентября 2016 в 15:40
Какая статья под запретом, если это видео с сепарского телеканала ? Баба даёт интервью.
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-1
Днепр2 / 6 Днепр , 1 сентября 2016 в 15:48
Та , часть которой выше напечатана.
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-14
valery yeramianchuk , 1 сентября 2016 в 15:01
Вот ПОЧЕМУ никто не РАЗВАЛИВАЕТ рошен и остальной бизнес ПРЕДАТЕЛЯ президента украины??
Вот просто НЕОБХОДИМО "НОВОЙ ГАЗЕТЕ" опубликовать ПОЛНЫЙ список бизнеса порошенко В россии - ЭТО ПРОСЬБА К " НОВОЙ". Интересно что на это ответят роли-рошен?? Типа не раскачивайте путин нападёт?? Ведь этот афшорный ЛЕГИТИМНЫЙ и сразу потребовал принять закон об импичменте и снятия неприкосновенности с депутатов- (удалено модератором)
От модератора: Еще одна бездоказательная подства для газеты под судебное преследование и мы расстаемся, не правда ли, сударь?
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-9
Виктор Дремов , 1 сентября 2016 в 15:02
В принципе все ясно - Україна-це Європа. НАТО во всей своей красе. Только и могут с памятниками воевать, как правило прибалты и поляки.
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0
A H , 1 сентября 2016 в 15:11
Взорвали памятник кому (чему?)
Ответить 
6
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 15:17
Памятник оккупанту недолго простоит в любой стране.
Ответить 
5
Viacheslav N , 1 сентября 2016 в 15:06
Интересный памятник...Его еще называют памятник памятник Бабая, или - орки взяли в плен Шерон Стоун

http://tribun.com.ua/34090
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4
Тимофей Трубицын , 1 сентября 2016 в 15:16
из статьи:
"На месте происшествия работают представители правоохранительных органов ЛНР"
---
А что, элэнэр - уже без кавычек? :))
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5
Dr. Eric Gaijin , 1 сентября 2016 в 15:17
"Памятник ополченцам в парке Дружбы народов"....
=======
Данное словосочетание уже вызывает смех... то ли"ополчение задружбонародили", то ли "дружбу народов заополченили"...
А то, что это ещё и взорвали.... :-):-):-)
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4
Проходящий Мимо , 1 сентября 2016 в 15:19
Примитивная провокация террористов - не более.
Еще так удачно совпавшая провокация с началом "прекращения огня".
Совпадение? Не думаю. (с)
P.S. А украинским партизанам в Лугандонии есть чем заняться кроме как памятники взрывать. Поверьте на слово.
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