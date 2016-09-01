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1516 В Луганске взорвали памятник ополченцам в парке Дружбы народов
Неизвестные взорвали памятный знак в честь погибших ополченцев «Они стояли за Родину», установленный в центре Луганска в парке Дружбы народов, передает РИА Новости.
Взрыв произошел приблизительно в три часа ночи, рассказал источник в местных правоохранительных органах. «Скульптура частично повреждена. На месте работают оперативные группы», — сказал собеседник агентства.
Cкульптура ополченца-казака получила незначительные повреждения. Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов ЛНР, информация об обстоятельствах происшествия уточняется.
Источник Интерфакса в ЛНР считает произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку и сорвать «установившийся режим прекращения огня». «Мы не намерены поддаваться на провокации и будем по-прежнему придерживаться перемирия», — сказал источник.
Представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что силовики продолжают поиски преступников. Он назвал случившееся терактом. По словам силовика, власти ЛНР планируют восстановить скульптуру в ближайшее время.
Памятник «Они отстояли Родину» был открыт 12 мая 2016 года — в День ЛНР. Автором монумента стал украинский скульптор Виктор Горбулин.
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