Верховный суд России оставил в силе приговор пермскому блогеру Владимиру Лузгину за репост статьи.

«Верховный суд дискредитировал себя в лице этой коллегии», — заявил «Новой газете» адвокат Лузгина Генри Резник.

Он пообещал обжаловать приговор. «В том числе здесь напрашивается и Европейский суд», — добавил Резник.

Напомним, в июле Пермский краевой суд приговорил Лузгина к штрафу в 200 тысяч рублей, признав его виновным в публичном отрицании решений Нюрнбергского процесса и распространении ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Поводом для уголовного преследования стал репост на странице Лузгина в «ВКонтакте» статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль», в которой рассказывалось о совместном нападении СССР и Германии на Польшу в сентябре 1939 года и развязывании Второй мировой войны. Претензии обвинения: благодаря репосту Лузгина статью прочитали 20 человек.

На наличии в статье ложных сведений об СССР настаивал свидетель обвинения, декан исторического факультета Пермского гуманитарно-педагогического университета Александр Вертинский.

Сам Владимир Лузгин пояснял на суде, что о совместном нападении СССР и Германии на Польшу в 1939 году узнал из школьных уроков истории. Однако суд его оштрафовал, постановив, что уровня знаний Лузгина по истории должно было хватить для осознания «ложности» содержащихся в статье сведений: об этом свидетельствует его школьный аттестат, где его знания по истории оценены на «хорошо».