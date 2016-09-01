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Новости

294 Верховный суд оставил в силе приговор блогеру за репост «ВКонтакте»

01.09.2016 Теги: соцсети, суды

Верховный суд России оставил в силе приговор пермскому блогеру Владимиру Лузгину за репост статьи.

«Верховный суд дискредитировал себя в лице этой коллегии», — заявил «Новой газете» адвокат Лузгина Генри Резник.

Он пообещал обжаловать приговор. «В том числе здесь напрашивается и Европейский суд», — добавил Резник.

Напомним, в июле Пермский краевой суд приговорил Лузгина к штрафу в 200 тысяч рублей, признав его виновным в публичном отрицании решений Нюрнбергского процесса и распространении ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Поводом для уголовного преследования стал репост на странице Лузгина в «ВКонтакте» статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль», в которой рассказывалось о совместном нападении СССР и Германии на Польшу в сентябре 1939 года и развязывании Второй мировой войны. Претензии обвинения: благодаря репосту Лузгина статью прочитали 20 человек.

На наличии в статье ложных сведений об СССР настаивал свидетель обвинения, декан исторического факультета Пермского гуманитарно-педагогического университета Александр Вертинский.

Сам Владимир Лузгин пояснял на суде, что о совместном нападении СССР и Германии на Польшу в 1939 году узнал из школьных уроков истории. Однако суд его оштрафовал, постановив, что уровня знаний Лузгина по истории должно было хватить для осознания «ложности» содержащихся в статье сведений: об этом свидетельствует его школьный аттестат, где его знания по истории оценены на «хорошо».


7 комментариев

2
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 15:22
Так у нас в России скоро и приговор Нюрнбергского трибунала нельзя будет цитировать - обвинят в клевете на Гитлера и в разжигании ненависти к фашистам!
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4
Анатолий Прокопьев , 1 сентября 2016 в 15:23
Прочитал и не понял, ЗА ЧТО? Ведь все, о чем написано в статье, это очевидные факты, которые даже невозможно оспорить, при всем желании.. Как можно за очевидное судить? Как можно судить за исторические дискуссии? Ведь история - это не точная наука, она не является объективной наукой, как математика или физика.. И через тысячу лет не будет объективной истории и люди будут оспаривать то или иное событие.. Как оценить вторжение в Чехословаикю в 1968 году? Мы считаем так, чехи - этак, так может всех чехов надо посадить или оштрафовать? Чистый дурдом, а не суд... СССР вторгся в Польшу и это факт. а вот интерпретация этого факта может быть разная и кто прав? Каждый себя считает правым..
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2
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 15:32
Десятки тысяч чехов - цвет нации, интеллигенция - вынуждены были тогда, в 68-м, эмигрировать, так как остались без работы и под угрозой репрессий. Вернулись они спустя двадцать с лишним лет - те, кто дожил.. И мы надеемся, что это нам забудут?...
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2
Dr. Eric Gaijin , 1 сентября 2016 в 15:43
А что тут непонятного? :-)
Недавно мне "на голубом глазу" один чел доказывал, что "Россия никогда ни на кого не нападала, а лишь освобождала", а кто не согласен, "тот враг или предатель"... и далее с обидой и со слезой про то, что "мы вас научили попу падтирать, заводы паназстроили, а вы нас не люббити" :-):-):-)
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2
Lenty Vini , 1 сентября 2016 в 15:23
интересно...ведь действительно - Вторая Мировая началась с нападения СССР и Германии на Польшу - после заключения совместного договора о разделе Польши ( "пакт Молотова - Риббентропа) ...и за озвучивание этого факта огромный штраф ? да , Россия - страна с непредсказуемой историей ... представляете , сколько учебников придется переписывать после ухода Путина ?!
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2
Сергей Булавский , 1 сентября 2016 в 15:34
Как бы не пришлось православную и суверенную физику исправлять...
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0
Dr. Eric Gaijin , 1 сентября 2016 в 15:50
Формально WWII началась несколько раньше с нападения Японии на Китай. А "европейский театр", действительно, с нападения Германии и СССР на Польшу....
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