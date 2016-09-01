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294 Верховный суд оставил в силе приговор блогеру за репост «ВКонтакте»
Верховный суд России оставил в силе приговор пермскому блогеру Владимиру Лузгину за репост статьи.
«Верховный суд дискредитировал себя в лице этой коллегии», — заявил «Новой газете» адвокат Лузгина Генри Резник.
Он пообещал обжаловать приговор. «В том числе здесь напрашивается и Европейский суд», — добавил Резник.
Напомним, в июле Пермский краевой суд приговорил Лузгина к штрафу в 200 тысяч рублей, признав его виновным в публичном отрицании решений Нюрнбергского процесса и распространении ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.
Поводом для уголовного преследования стал репост на странице Лузгина в «ВКонтакте» статьи «15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль», в которой рассказывалось о совместном нападении СССР и Германии на Польшу в сентябре 1939 года и развязывании Второй мировой войны. Претензии обвинения: благодаря репосту Лузгина статью прочитали 20 человек.
На наличии в статье ложных сведений об СССР настаивал свидетель обвинения, декан исторического факультета Пермского гуманитарно-педагогического университета Александр Вертинский.
Сам Владимир Лузгин пояснял на суде, что о совместном нападении СССР и Германии на Польшу в 1939 году узнал из школьных уроков истории. Однако суд его оштрафовал, постановив, что уровня знаний Лузгина по истории должно было хватить для осознания «ложности» содержащихся в статье сведений: об этом свидетельствует его школьный аттестат, где его знания по истории оценены на «хорошо».
Автор
Вера Челищева
глава отдела судебной информации
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